Томский центр современной культуры в Пассаже Второва показали первым посетителям

30 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 30 апреля, состоялась предварительно открытие Томского Центра современной культуры в историческом здании Пассажа Второва.

В проекте, реализованном при поддержке компании «Сибагро», предусмотрены выставочные залы, книжный магазин, буфет, коворкинг и лекторий.

— Томск — город молодых и амбициозных людей. Нам важно, чтобы здесь у них были все возможности для роста, творчества и общения. Мы создали пространство, где интересно учиться, работать и находить единомышленников. Чтобы томичи хотели оставаться в родном городе и строить здесь своё будущее, — отметила автор и руководитель проекта ТЦСК Ольга Кононенко.

В рамках проекта была проведена масштабная реставрация исторического здания. Были восстановлены мраморные ступени, кованые перила и деревянный профилированный поручень трехмаршевой лестницы. Подрядчикам удалось сохранить большую часть метлахской плитки. Лепнина на потолке с изящным растительным орнаментом тоже полностью отреставрирована.

Подвалы сохранились почти в первозданном виде. Их также будут использовать в качестве площадок для проведения выставок.

— Подвал будет полноценной частью Центра культуры. Мы его называем нулевой этаж. Он также будет ориентирован на проведение мероприятий, событий. И мы планируем торжественно его открыть в середине лета, — отметила Ольга Кононенко.

Чтобы пространство не распадалось на отдельные зоны, дизайнеры придумали визуальный код места. В его основе — фрагменты окон, лепнины и томского зодчества, переосмысленные в современном ключе. Эти узоры повторяются в перегородках гардероба, в стойке буфета, в айдентике. Одно из главных украшений Центра — 450-килограммовая люстра-инсталляция из огнеупорной бумаги. Всего на данный момент в проект было вложено более 300 млн рублей.

Первым событием в новом пространстве станет выставка «Традиция + Дизайн», предоставленная резидентом Новой Третьяковки — Московским музеем дизайна. Она начнет работу с 1 мая. Посетители смогут проследить эволюцию русского дизайна. Экспозиция объединит больше 250 экспонатов — «от старинных предметов народных промыслов до смелых дизайнерских решений».

Экспонаты выставки «Традиция + Дизайн»

Также в экспозиции — работы знаменитых промыслов: «Жостовская фабрика», «Липецкие кружева», «Шуйские ситцы». А ещё — совместные проекты с дизайнерами: посуда Сергея Сысоева для Гжели, коллекция Алены Ахмадуллиной для бренда «Хохлома».

— Сегодня сохранять традиции — значит не просто реставрировать, а создавать вещи, которые хочется использовать здесь и сейчас. Именно через них живёт и развивается национальный культурный код, — говорит куратор выставки, директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Экспозиционная деятельность Центра будет осуществляться в рамках стратегии «Сезоны Второва». Организаторы намерены регулярно устраивать большие выставки с крупными культурными институциями страны.

Официальное открытие Центра состоится завтра, 1 мая, в 12.00. Здесь будут работать центральный зал, буфет, бар со специальным предложением, сувенирный и книжный магазины.

