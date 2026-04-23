Экс-менеджер Yadro Касаев вступил в должность гендиректора НПФ «Микран»

23 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сергей Касаев назначен новым гендиректором томского АО «НПФ «Микран», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Решением единственного акционера компании («ИКС Холдинг») полномочия генерального директора Веры Парамоновой прекращены с 21 апреля. Согласно ЕГРЮЛ, она возглавляла «Микран» с мая 2018 года.

«Избрать генеральным директором общества Касаева Сергея Юрьевича с 22 апреля 2026 года сроком на три года», — говорится в сообщении.

Касаев, как сообщалось ранее, в январе 2026 года был назначен исполнительным директором «Микрана». Он должен был возглавить компанию вместо Парамоновой, которая займет позицию советника гендиректора «ИКС Холдинга», после переходного периода во втором квартале текущего года.

Касаев начал карьеру в компании IBM, где прошел путь от ассистента отдела продаж до руководителя направления по продвижению аппаратных решений в России и странах СНГ. В зону его ответственности входило создание продуктовой стратегии, разработка комплексных ИТ-решений и формирование многопрофильной команды.

Последние пять лет Касаев возглавлял департамент по работе с ключевыми клиентами компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг»).

Научно-производственная фирма (НПФ) «Микран» была создана в 1991 году. Основными направлениями ее деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. В начале 2025 года владельцем «Микрана» стал «ИКС Холдинг».

