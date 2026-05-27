Завтра в Томске ограничат движение по ул. Киевская

27 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 28 мая, в Томске ограничат движение по ул. Киевская на участке от ул. Сибирской до ул. Лебедева, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано с ремонтом участка тепломагистрали №2. Предполагается, что ограничение будет действовать с 9.00 четверга, 28 мая, до 24.00 субботы, 30 мая.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заблаговременно выбирать объездные пути.

