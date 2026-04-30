Решение об обращении в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК «КДВ», принадлежащих ее совладельцу Семенову, вступило в силу

Решение об обращении в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК «КДВ», принадлежащих ее совладельцу Семенову, вступило в силу

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы о запрете в РФ деятельности акционера АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») Игоря Семенова и обращении принадлежащих ему акций компании в доход государства, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные суда.

«Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщили в Мосгорсуде.

Решение вступило в законную силу.

В январе Тверской суд Москвы запретил в РФ деятельность Семенова и взыскал принадлежащие ему 18,07% акций головной компании ГК «КДВ» в доход РФ.

Как сообщал «Интерфаксу» знакомый с иском источник, надзорное ведомство считает, что сохранение за Семеновым акций АО позволит уже признанному участником экстремистского объединения владельцу «КДВ» Денису Штенгелову «и дальше получать дивиденды от деятельности ГК „КДВ“, опосредованно участвовать в управлении этим холдингом, быть осведомленным о финансово-хозяйственной жизни компаний и использовать эту информацию в экстремистских целях».

Кроме того, прокуратура установила, что Семенов пытался продать акции за 7,4 млрд рублей, что прямо нарушало установленные судом меры предварительной защиты, включающие арест 100% акций АО «Кондитерус Ком».

В минувшем октябре Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

