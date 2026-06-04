«Театральный поезд» прибудет в Томск 6 июня: программа фестиваля

4 июня 2026 / Томский Обзор

В выходные, 6 и 7 июня, в Томск впервые прибудет «Театральный поезд» — масштабный культурно-просветительский проект, реализуемый в год 150-летия Союза театральных деятелей России и Год единства народов РФ.

Программа:

6 июня (суббота)

09.00–09.30 — Ж/д вокзал «Томск-1»: торжественная встреча поезда. Участие руководства региона, областного департамента по культуре, Томского регионального отделения Союза театральных деятелей России.

09.30–22.00 — Зал ожидания вокзала: экскурсии по выставке, а также интерактивные программы для детей и взрослых об истории Союза театральных деятелей России и томских театров.

11.00 — Зал ожидания вокзала: проведение экскурсии для СМИ по выставке Союза театральных деятелей России и томских театров.

10.00–18.30 — Летняя сцена на Набережной реки Ушайки (у БКЗ): выступления детских и взрослых театральных коллективов региона.

12.00 и 14.00 — Спектакль «Машенька и Медведь» Красноярского театра кукол в театре «Скоморох».

15.00 — Спектакль «Что случилось с крокодилом» Театра для детей и молодежи, г. Кемерово в ТЮЗе (малая сцена).

16.00 и 19.00 — Спектакль «Рагнарёк. Гибель богов» Театра кукол Кузбасса им. Аркадия Гайдара в театре «Скоморох».

18.00 — Спектакль «Папа» Театра для детей и молодежи, г. Кемерово в ТЮЗе (большая сцена).

18.00 — Спектакль «Капитанская дочка» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина в Томском театре драмы.

7 июня (воскресенье)

09.30–22.00 — Ж/д вокзал «Томск-1»: продолжение работы выставки Томского регионального отделения Союза театральных деятелей России.

10.00–18.30 — Летняя сцена на Набережной реки Ушайки (у БКЗ): выступления детских и взрослых театральных коллективов региона.

11.00 — Спектакль «Что случилось с крокодилом» Театра для детей и молодежи, г. Кемерово в ТЮЗе (малая сцена).

15.00 — Спектакль «Иммануил Ч.» Городского драматического театра «Поиск», г. Лесосибирск Красноярского края в ТЮЗе (большая сцена).

15.00 и 17.00 — Спектакль «Крошечка-Хаврошечка» Театра кукол Кузбасса им. Аркадия Гайдара в театре «Скоморох» им. Р. Виндермана.

17.00 — Церемония передачи театрального символа региона Союзу театральных деятелей России (г. Москва) на Летней сцене Набережной реки Ушайки (у БКЗ)

18.00–18.30 — Ж/д вокзал «Томск-1»: Торжественное размещение театрального символа региона в общем панно и далее отправка его с поездом в следующий город. Все собранные в путешествии символы станут частью единой художественной композиции, которая будет представлена на финальном мероприятии в Москве.

18.00 — Спектакль «Позывной „Кузбасс“» Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского в Томском театре драмы.

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