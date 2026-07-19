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Автобус №13/14 в Томске будет ездить по измененной схеме до конца августа

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Маршрутные автобусы №13/14 в Томске будут двигаться по измененной схеме до 22.00 воскресенья, 30 августа. Причиной стали ремонтные работы на ул. Сибирской.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в направлении №13 автобусы поедут по схеме: улица Сибирская — улица Киевская (с заездом на остановку «улица Сибирская») — проспект Фрунзе (с заездом на остановку «улица Киевская») — далее по маршруту.

В направлении №14 автобусы пойдут по схеме: проспект Фрунзе (с заездом на остановку «Комсомольский проспект») — улица Киевская (с заездом на остановку «улица Лебедева») — улица Сибирская — далее по маршруту.

Томичей просят учитывать информацию об изменениях при планировании маршрута по городу.

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