18+
18+
РЕКЛАМА

Подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Томске

Город, Происшествия, Томские новости, авария ДТП жесть Томска интересные новости сводка происшествий дорожная обстановка ситуация на дорог Подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Томске

В минувшую пятницу, 31 июля, в Томске произошло столкновение мотоцикла со встречным автомобилем «Тойота», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.35 на улице Андрея Крячкова, 17. По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла при проезде нерегулируемого перекреста не уступил дорогу иномарке, из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклист с травмами доставлен в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Очевидцев аварии просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Российские решения в ИТ и цифровая инфраструктура, индустрия видеоигр и отечественный гейминг: подведены федельные итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»

7 июля 2026
Томские новости

Иван Атапин расскажет про архитектора томского Дома с драконами

15 июля 2026
Томские новости

«Сибирский Матисс»: фоторепортаж с выставки Андрея Поздеева в Томске

28 июля 2026
Томские новости

В Томске проведут фестиваль в поддержку секонд-хенда «Любить Обожать»

24 июля 2026
Томские новости

Лекции, мастер-классы и более 230 работодателей: в Томской области прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

7 июля 2026
Томские новости

Дело веры. Семья Кляйн помогла построить храм Федора Томского

7 июля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на прогулку по криминальному прошлому города

9 июля 2026
Дети города

Гусли на крыше и Кощей своими руками. Как прошёл фестиваль русских сказок в Томске

26 июля 2026
Томские новости

«Петр Макушин» расскажет томичам, как привить детям любовь к чтению

14 июля 2026