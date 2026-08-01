Подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Томске

1 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В минувшую пятницу, 31 июля, в Томске произошло столкновение мотоцикла со встречным автомобилем «Тойота», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.35 на улице Андрея Крячкова, 17. По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла при проезде нерегулируемого перекреста не уступил дорогу иномарке, из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклист с травмами доставлен в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Очевидцев аварии просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

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