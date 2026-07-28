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Жители ряда домов на восьми улицах Томска остались без воды из-за аварии

Сегодня, 28 июля, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводе в районе пересечения улиц Киевская и Косарева без воды остались жители ряда домов Кировского района.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится до 22.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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