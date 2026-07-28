Жители ряда домов на восьми улицах Томска остались без воды из-за аварии

28 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 28 июля, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводе в районе пересечения улиц Киевская и Косарева без воды остались жители ряда домов Кировского района.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится до 22.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Вершинина ул, 43, 43/1, 43б, 43в, 50, 52, 54;

Инструментальный пер, 41, 43, 45, 47, 51а;

Косарева ул, 33, 33б;

Котовского ул, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 13/1, 13а;

Красноармейская ул, 117, 117а, 117Б, 119, 128;

Нахимова ул, 3/1, 5, 7, 7а, 8 стр. 13, 11, 12, 13, 13Б, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46;

Полины Осипенко ул, 1, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 10, 12, 16, 23, 31, 31а, 31в, 31д, 33;

Промышленный пер, 1/1, ½, 9, 9/1, 9а.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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