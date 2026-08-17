Как прошёл фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток» в Томске

17 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Евгения Ярославцева

С 14 по 16 августа на Семейкином острове проходил XXIV Межрегиональный фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток».

Его участниками стали исполнители и слушатели из Томска и других городов Сибири. На фестивале работали две сцены, где проходили концерты, творческие программы и встречи с авторами.

Студентка Высшей школы журналистики ТГУ Евгения Ярославцева побывала на фестивале и собрала атмосферу этих дней.

Фото: Евгения Ярославцева

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