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Оценка стоимости строительства третьего моста в Томске выросла до 80,5 млрд рублей

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Стоимость строительства третьего моста в Томске оценивается в 80,5 млрд рублей (ранее — 42 млрд рублей), разработки проектной и рабочей документаций — в 1,8 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на проект стратегии социально-экономического развития Томской области до 2036 года.

Таким образом, стоимость проекта возросла почти в 2 раза.

— Утверждена документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство третьего моста через реку Томь». Третий мост — важный проект, но он конкурирует за финансирование с другими инфраструктурными нуждами (включая автомобильную дорогу к (студенческому — прим. ред.) кампусу), — говорится в пояснении о статусе проекта.

Как сообщалось, о необходимости строительства третьего моста через реку Томь из-за активного развития левобережья губернатор Томской области Владимир Мазур заявлял в августе 2022 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поручил правительству совместно с властями региона реализовать планы по строительству моста в 2023–2027 годах. Он также поручил определить источники финансирования строительства моста, «в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов». На тот момент власти региона оценивали строительство моста в 42 млрд рублей.

Позднее руководство города заказало разработку проекта планировки моста. После этого должно было быть принято решение о хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство моста.

Также сообщалось, что проектирование моста было запланировано на 2026–2028 годы. Для финансирования работ могут быть использованы средства регионального дорожного фонда. В декабре 2025 года сообщалось, что Главгосэкспертиза РФ одобрила проект технико-экономического обоснования строительства моста, после этого мэрия Томска должна была подготовить бюджетную заявку на финансирование из областного бюджета в рамках госпрограммы, однако далее о статусе проекта не сообщалось.

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