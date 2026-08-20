Дива латинского джаза Хиллари Сарджент даст единственный концерт в Томске

20 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Осенью в Томске выступит соул- и джазовая певица Хиллари Сарджент. Единственный концерт исполнительницы состоится в кавер-пабе Nirvana 22 октября.

Хиллари Сарджент родилась в островном государстве Тринидад и Тобаго в Карибском море, сейчас живёт в Израиле. В своем творчестве певица соединяет традиции Карибского региона, Западной Африки и Ближнего Востока. Собственный стиль исполнительница называет FANGA. Слово fanga в переводе с языка мандинго означает «ароматная власть».

Певица выпустила несколько альбомов, а её композиции становились основой для ремиксов диджеев из разных стран. Хиллари Сарджент также выступала на фестивалях в США, Германии, Бельгии, Финляндии и странах Балтии. Её голос сравнивают с Кёртисом Мэйфилдом, Шаде, Салифом Кейта и Ниной Симон.

Организаторы отмечают, что во время томского концерта в зале будет работать танцпол.

Концерт состоится 22 октября в кавер-пабе Nirvana. Сбор гостей начнётся в 19.00.

Организатором выступления стало творческое объединение «Социальные интроверты».

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