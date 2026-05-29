«КДВ Групп» удвоила мощности кондитерского цеха на новосибирской площадке

29 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш, из архива издания

Предприятие «КДВ Новосибирск» модернизировало кондитерский цех, удвоив его мощности — до 16 тонн продукции в сутки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные холдинга.

От идеи расширения производства до запуска новых мощностей прошло два года. Работы велись на фоне смены собственника.

В сообщении говорится, что площадь цеха выросла в четыре раза — до 1,8 тыс. кв. метров. В цехе установлено новое оборудование, что позволит расширить ассортимент, закрыть потребность сети «Ярче!» (также входит в холдинг) в десертах и зайти в другие федеральные торговые сети.

На сайте «КДВ Групп» говорится, что комбинат «КДВ Новосибирск» начал работу в 2009 году, производит снеки, кондитерскую продукцию, хлеб и полуфабрикаты.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп». Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

Спустя несколько месяцев суд взыскал в доход РФ долю в 18,07% совладельца «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») Игоря Семенова. В конце января компания перешла под управление «РСХБ-Финанс».

