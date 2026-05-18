Цифровой экосистемой «Ростелеком Ключ» в Томске пользуются шесть тысяч семей

18 мая 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Уже шесть тысяч томских семей пользуются мобильным приложением цифровой экосистемы «Ростелеком Ключ», которая объединяет сервисы для управления умными устройствами в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Платформа позволяет через смартфон удаленно открывать подъездные и другие двери, на которых установлена система контроля и управления доступом (СКУД), а также шлагбаумы. Кроме того, жильцы могут просматривать видео с камер, отправлять показания счетчиков тепло- и электроэнергии и оплачивать коммунальные услуги.

По данным компании, клиенты чаще всего используют сервисы «Умного домофона» — принимают звонки и открывают двери одним нажатием кнопки на смартфоне. Также популярна функция отправки временных гостевых кодов для курьеров. В Томске уже установлено около двухсот цифровых домофонных панелей.

— Экосистема цифровых сервисов «Ростелеком Ключ» создана с нуля командой разработчиков компании и входит в белый список отечественных ресурсов, который формирует Минцифры России. Благодаря этому функционал платформы доступен даже при возможных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности, — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

В прошлом году «Ростелеком» представил новое решение платформы «Ключ» — сервис «Свободные парковки» для поиска мест для автомобиля у дома в режиме онлайн.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

