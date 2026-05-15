В Томске открылся фестиваль искусства и чтения «ТОМ IV»

15 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В четверг, 14 мая, в Томске стартовал фестиваль искусства и чтения «ТОМ IV», посвященный теме «Книга как искусство».

В его рамках томичей ждут более 80 событий: выставки, презентации книг, встречи с писателями и издателями, а также журналистами, искусствоведами, художниками, филологами и коллекционерами.

Вместе с фестивалем стартовало одно из самых ожидаемых книжных событий города — большая книжная ярмарка, в которой участвуют более 30 издательств со всей страны. Купить книги в Университетской роще можно до 17 мая с 11.00 до 19.00

Как открывался фестиваль «ТОМ IV» — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарёва Фото: Савелий Петрушев

Слева — проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер Фото: Савелий Петрушев

Заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева Фото: Савелий Петрушев

Историк книги, заместитель заведующей Научной библиотекой ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Маркова, художник, поэт, писатель Михаил Погарский, историк искусства, заместитель директора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина Илья Доронченков, лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз, директор Научной библиотеки ТГУ, кандидат исторических наук Артем Васильев Фото: Савелий Петрушев

