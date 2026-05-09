18+
18+
томск еда веранда летник свежий воздух ребро бургеры кофе ресторан азиатская кухня бары куда сходить Гиды по Томску, Город, Еда, Туризм в Томске
РЕКЛАМА

Тест-драйв лета. Какие томские веранды готовы принимать посетителей на майских

В Сибири не хочется упускать ни один теплый день. Особенно после длинной зимы и снежной весны. Неудивительно, что некоторые веранды работают в Томске уже с майских праздников.

Выяснили, где реально посидеть на летнике уже в эти выходные.

Река 827

Эта веранда на набережной Томи по своему строению надежно закрыта от непогоды, а благодаря большим окнам позволяет наслаждаться видом на реку и освежающим ветром. Вновь вернуться в ее уютное пространство можно было уже с первых жарких майских дней.

Про крафт / Spirits

Возле этих заведений всегда кипит жизнь, так что неудивительно, что 2 мая на улице уже провели первое в этом сезоне мероприятие — вечеринку «Дача». Столиков в этом летнике в нынешнем году стало даже еще больше, чем прежде.

Ресторан
Славянский базар
пл. Ленина, 10
Ресторан официально отпразднует открытие летника 15 мая. В честь этого гостям обещают комплимент — игристое, а также концерт кавер-группы «Держу пари». Но в жаркие дни почти приморская веранда в белых тонах уже принимала гостей.

Сибирь

Томская веранда с историей, принимавшая гостей еще в те годы, когда летники в городе были редкостью, тоже не стала терять теплых часов. Здесь можно посидеть на свежем воздухе в любой майский день, когда температура выше +15 градусов.

Сибагро Гурмэ

У «СибагроГурмэ» летник под открытым небом, даже без навеса. Но здесь так ждали весны, что открыли свою веранду во дворике сразу, как потеплело. Так что, как только температура позволит комфортно проводить время на улице, можно смело занимать столик на веранде в этом заведении.

Ресто-место
Ближе
ул. Герцена, 1а
Ресто-место обещает открыть свою небольшую веранду к концу этой недели, если теплый прогноз погоды сбудется. Летником в заведении служит его длинное и довольно узкое крыльцо. Веранда получается очень открытой.
Пивной ресторан / винный ресторан
Йохан-Пивохан / «Мы же на ты»
ул. Нахимова, 8Б / пр. Кирова, 58
«Йохан-Пивохан» на Нахимова, существующий именно в формате веранды, пока закрыт. Принимать гостей один из самых масштабных томских летников начнет в конце мая. Зато в винном ресторане «Мы же на ты» на Кирова, где более миниатюрная и спокойная терраса, можно посидеть в любой день — благо пледов и тепловых пушек здесь достаточно.

Rebro

Уже работают летние террасы в Rebro. Возможность посидеть на улице есть и у давнего заведения на Ленина, и в новом гриль-баре на Советской. Здесь лаконичный интерьер и действительно открытые летники.

Пиццерия
Make Love Pizza
пр. Ленина, 85а
Пиццерия открыла свой душевный внутренний дворик «Задворки» также 2 мая. Там отпраздновали теплые деньки виниловой тусой. Пока летник проработал один день, но как только потеплеет, его обещают снова открыть для гостей.

South spot bar / Chupito

Заведения в жарком мексиканском стиле времени не теряют, их общий летник, расположенный в уютном дворике, заработал с первых теплых выходных. Простые яркие столики с лавками, столы из дерева и из бочек располагают к непринужденным встречам на свежем воздухе.

Лампочка

Летник одного из самых масштабных заведений Томска открывают в теплые дни. Он работал в начале мая и снова будет принимать гостей, как только позволит погода. Попасть на уличное пространство можно, выйдя во двор слева от сцены. Атмосферу во дворике создают стены с граффити и обилие лампочек.

Стерео-кафе
Santa Monica
ул. Кулева, 26
В первые дни мая стерео-кафе привело в порядок после зимы свой двор и обещает принять первых гостей уже в конце этой недели, когда синоптики обещают пару теплых дней. Веранда у заведения очень открытая, там удастся максимально прочувствовать уличную весеннюю атмосферу.

Грузинский ресторанчик
Хочу Пури
пер. 1905 года, 14/1
Веранда грузинского ресторанчика прячется от непогоды и прохожих за плотными шторами. Здесь можно почувствовать уличную атмосферу и в то же время комфортно во время ветра и дождя. Официальное открытие летника еще впереди, но в жаркие майские дни гости уже проводили время на этой веранде.

Гербарий

«Гербарий», в который недавно «превратились» известные «Багет-омлет» и «Медиум, плиз», сохранил удобную летнюю террасу вдоль кафе. У нее есть навес, но столики находятся на улице, поэтому гостей здесь расположат только в теплые дни. Но сама веранда в этом году уже работала.

Грузия и вино

Этот уютный летний дворик тоже не стал терять времени и работает с начала мая. Заглянуть в уже отчасти «старинное», известное томичам с 90-х годов пространство, можно в любой день, когда позволит погода.

ресторан
Сыроварня
ул. Набережная реки Ушайки, 8
Хотя веранда в «Сыроварне», специально для переменчивой сибирской погоды, полностью застекленная, попасть в летний зал можно только в теплый день. И порадовать глаз обилием лампочек и зеленых растений.

Ресторан паназиатской кухни
TomYumBar
ул. Обруб, 6
В ресторане теплая застекленная веранда, поэтому можно не ждать возвращения жарких дней, а расположиться за столиком с видом на Ушайку уже сегодня.

К папе на 'pizza

Здесь веранда застекленная, подходящая даже для дождливых дней. Правда, пока она работает только при хорошей погоде. В гастробаре обещают снова открыть летник для гостей 8 мая. Яркие цвета мебели, зелень и вечеринки с диджеями делают эту веранду хорошим вариантом для насыщенного вечера.

​Гастробистро
Уголёк
пр. Ленина, 62
Гастробар находится на пути к лету. Их застекленная веранда, часть пространства «Уголька», работает. А уличный летник, где можно расположиться на свежем воздухе, заведение откроет позже.

Немало известных томских летников пока закрыты. Еще не работает веранда ресторана «Кухтерин», не обустроен дворик «Снегирей»/«Хуанчо», не принимают гостей на свежем воздухе в гриль-баре «Харди-Гарди». Нет столиков в летнем зале PastaMama, не открыло террасу кафе «Гости», не запустили веранду в Italy, «Сибирской трапезе» и «Хлеб-соли». 15 мая обещает открыть свой летник стейк-хаус «Антрекот».

Текст: Мария Симонова
Фото: Савелий Петрушев, из социальных сетей заведений

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области пиво оказалось одним из самых дорогих в Сибири в 2025 году

9 апреля 2026
Томские новости

Вода в Томи в Томске продолжает убывать, две дороги все еще перекрыты

22 апреля 2026
Томские новости

Томичам покажут, как выглядело деревянное наследие города в 70-80-х годах

15 апреля 2026
Томские новости

Три пешехода попали под колеса ВАЗа в Северске

7 мая 2026
Томские новости

«Ростелеком» в Томске выступил партнером турнира «TUSUR Games-2026»

24 апреля 2026
Томские новости

Парад Победы в Томске пройдет без военной техники

7 мая 2026
Томские новости

В Томске перекроют движение на участке Октябрьской

27 апреля 2026
Томские новости

Движение по пр. Ленина и ул. Нахимова в Томске ограничат в День Победы

7 мая 2026
Томские новости

В этом году в Томске стартуют фасадные работы на здании бывшего «Киномира»

30 апреля 2026