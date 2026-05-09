Тест-драйв лета. Какие томские веранды готовы принимать посетителей на майских

9 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Сибири не хочется упускать ни один теплый день. Особенно после длинной зимы и снежной весны. Неудивительно, что некоторые веранды работают в Томске уже с майских праздников.

Выяснили, где реально посидеть на летнике уже в эти выходные.

Река 827

Ресторан

пер. Кооперативный, 2

Эта веранда на набережной Томи по своему строению надежно закрыта от непогоды, а благодаря большим окнам позволяет наслаждаться видом на реку и освежающим ветром. Вновь вернуться в ее уютное пространство можно было уже с первых жарких майских дней.

Про крафт / Spirits

Бар-рюмочная

ул. Розы Люксембург, 5/1

Возле этих заведений всегда кипит жизнь, так что неудивительно, что 2 мая на улице уже провели первое в этом сезоне мероприятие — вечеринку «Дача». Столиков в этом летнике в нынешнем году стало даже еще больше, чем прежде.

Ресторан Славянский базар пл. Ленина, 10

Сибирь

Ресторан

пр. Ленина, 91

Томская веранда с историей, принимавшая гостей еще в те годы, когда летники в городе были редкостью, тоже не стала терять теплых часов. Здесь можно посидеть на свежем воздухе в любой майский день, когда температура выше +15 градусов.

Сибагро Гурмэ

Мясной ресторан

пр. Ленина, 123

У «СибагроГурмэ» летник под открытым небом, даже без навеса. Но здесь так ждали весны, что открыли свою веранду во дворике сразу, как потеплело. Так что, как только температура позволит комфортно проводить время на улице, можно смело занимать столик на веранде в этом заведении.

Ресто-место Ближе ул. Герцена, 1а

Пивной ресторан / винный ресторан Йохан-Пивохан / «Мы же на ты» ул. Нахимова, 8Б / пр. Кирова, 58

Rebro

Гриль-бар

пр. Ленина, д. 77а, ул. Советская, д. 80

Уже работают летние террасы в Rebro. Возможность посидеть на улице есть и у давнего заведения на Ленина, и в новом гриль-баре на Советской. Здесь лаконичный интерьер и действительно открытые летники.

Пиццерия Make Love Pizza пр. Ленина, 85а

South spot bar / Chupito

Бар крафтового пива и бурбонов / кафе-бар мексиканской кухни

пр. Ленина, 1

Заведения в жарком мексиканском стиле времени не теряют, их общий летник, расположенный в уютном дворике, заработал с первых теплых выходных. Простые яркие столики с лавками, столы из дерева и из бочек располагают к непринужденным встречам на свежем воздухе.

Лампочка

Гастрохолл

пр. Кирова, 5 ст.13 /​ ул. Белинского, 41

Летник одного из самых масштабных заведений Томска открывают в теплые дни. Он работал в начале мая и снова будет принимать гостей, как только позволит погода. Попасть на уличное пространство можно, выйдя во двор слева от сцены. Атмосферу во дворике создают стены с граффити и обилие лампочек.

Стерео-кафе Santa Monica ул. Кулева, 26

Грузинский ресторанчик Хочу Пури пер. 1905 года, 14/1

Гербарий

Семейное кафе

пр. Ленина, 55

«Гербарий», в который недавно «превратились» известные «Багет-омлет» и «Медиум, плиз», сохранил удобную летнюю террасу вдоль кафе. У нее есть навес, но столики находятся на улице, поэтому гостей здесь расположат только в теплые дни. Но сама веранда в этом году уже работала.

Грузия и вино

Ресторан

ул. Гагарина, 11а

Этот уютный летний дворик тоже не стал терять времени и работает с начала мая. Заглянуть в уже отчасти «старинное», известное томичам с 90-х годов пространство, можно в любой день, когда позволит погода.

ресторан Сыроварня ул. Набережная реки Ушайки, 8

Ресторан паназиатской кухни TomYumBar ул. Обруб, 6

К папе на 'pizza

Гастробар

ул. Алексея Беленца, 9/1

Здесь веранда застекленная, подходящая даже для дождливых дней. Правда, пока она работает только при хорошей погоде. В гастробаре обещают снова открыть летник для гостей 8 мая. Яркие цвета мебели, зелень и вечеринки с диджеями делают эту веранду хорошим вариантом для насыщенного вечера.

​Гастробистро Уголёк пр. Ленина, 62

Немало известных томских летников пока закрыты. Еще не работает веранда ресторана «Кухтерин», не обустроен дворик «Снегирей»/«Хуанчо», не принимают гостей на свежем воздухе в гриль-баре «Харди-Гарди». Нет столиков в летнем зале PastaMama, не открыло террасу кафе «Гости», не запустили веранду в Italy, «Сибирской трапезе» и «Хлеб-соли». 15 мая обещает открыть свой летник стейк-хаус «Антрекот».

Текст: Мария Симонова

Фото: Савелий Петрушев, из социальных сетей заведений

