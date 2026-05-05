«Бессмертный полк» пройдет по пр. Ленина в Томске в День Победы

5 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В День Победы, 9 мая, томичи присоединятся к акции «Бессмертный полк» и пронесут портреты своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны — по проспекту Ленина.

Как сообщил в своих социальных сетях мэр Томска Дмитрий Махиня, колонна пройдет после прохождения парадных расчетов. Принять участие в акции можно также и виртуально, загрузив фотографию ветерана официальном сайте движения. Заявки принимаются до 6 мая.

Напомним, в прошлом году впервые за три года колонна «Бессмертного полка» приняла участие в традиционном Параде Победы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».