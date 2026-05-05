18+
18+
РЕКЛАМА

«Бессмертный полк» пройдет по пр. Ленина в Томске в День Победы

Город, День Победы, Томские новости, праздники колонны ограничения День Победы интересные новости Томска «Бессмертный полк» пройдет по пр. Ленина в Томске в День Победы

В День Победы, 9 мая, томичи присоединятся к акции «Бессмертный полк» и пронесут портреты своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны — по проспекту Ленина.

Как сообщил в своих социальных сетях мэр Томска Дмитрий Махиня, колонна пройдет после прохождения парадных расчетов. Принять участие в акции можно также и виртуально, загрузив фотографию ветерана официальном сайте движения. Заявки принимаются до 6 мая.

Напомним, в прошлом году впервые за три года колонна «Бессмертного полка» приняла участие в традиционном Параде Победы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Власти Томска намерены оштрафовать на 100 тыс. рублей компанию за открытую раскопку на пр. Комсомольском

22 апреля 2026
Томские новости

Вода в Томи в Томске продолжает убывать, две дороги все еще перекрыты

22 апреля 2026
Томские новости

«Ключ» к Сибири: умные сервисы для дома используют жители каждого третьего города региона

16 апреля 2026
Томские новости

Уровень воды в Томи в Томске снижается

15 апреля 2026
Томские новости

В Томске начали открываться летние веранды

4 мая 2026
Томские новости

Коллекционеры Сибири съедутся в Томск на антикварный маркет

14 апреля 2026
Томские новости

Томский центр современной культуры в Пассаже Второва показали первым посетителям

30 апреля 2026
Томские новости

Уровень воды в Томи в Томске растет

8 апреля 2026
Томские новости

Томские ученые помогли найти способ стимуляции нейронов мозга без операции

10 апреля 2026