Выставка о «народном дворнике» и рок-скоморохе откроется в томском «Кабинете Пушкинского»

4 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В томском Кабинете Пушкинского 15 мая откроется выставка «Старик Б.У. Кашкин. Фотограф, поэт и „рок-скоморох“ уральского искусства».

Как уточняют организаторы, экспозиция посвящена творчеству Евгения Малахина — легендарного персонажа уральского неофициального искусства 1970–1990-х годов, «народного дворника России» и панк-рок-скомороха. Экспозиция будет включать документы и фотографии, рассказывающие о личности художника, объекты из серии «Иконопластика», экспериментальные фотографии и фотокниги, «морально-шинковательные» досочки, фотодокументации перформансов и видеоматериалы.

Малахин творил на стыке фотографии, поэзии, перформанса и авторской книги. Выставка представляет его как художника, для которого основным методом стала игра с формой, словом и материалом.

— Экспериментируя с фотографией, Малахин прибегал к разнообразным методам воздействия на негатив: от химической обработки кислотой до механического повреждения эмульсионного слоя острыми инструментами. Он создавал фотокниги, совмещая с фотографией поэтические тексты, написанные от руки или напечатанные на пишущей машинке, — отмечают организаторы.

Малахин стоял у истоков «книги художника» в Свердловске (Екатеринбурге), его авторские произведения были из дерева и картона. В середине 1980-х с помощью пишущей машинки художник выпускал малыми тиражами стихотворные книги и проводил публичные читки, вместе с членами общества «Картинник» устраивал в центре города музыкально-перформативные действа — панк-рок-скоморох-шоу. С другими художниками он мастерил «морально-шинковательные» и «морально-бытовые» досочки — объекты, отсылающие к традиции лубка.

Официальное открытие выставки пройдет 15 мая в 17.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

В 17.30 программа продолжится лекцией «Старик Б.У. Кашкин как медиатор современного искусства», которую прочтет Тамара Галеева — директор Музея Б.У. Кашкина, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения Уральского федерального университета. Ближайшие экскурсии по проекту запланированы на 16 и 17 мая.

Посетить выставку можно до 20 сентября в «Кабинете Пушкинского» на на пятом этаже Научной библиотеки ТГУ на проспекте Ленина, дом 34а.

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

