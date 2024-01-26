В Научной библиотеке ТГУ заработал первый в России «Кабинет» Пушкинского музея
Вчера, 25 января, в Научной библиотеке Томского государственного университета открылось междисциплинарное пространство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина «Кабинет Пушкинского». Первыми его посетителями стали, перерезав красную ленточку, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева.
«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах России. Первое в России подобное пространство открылось как раз в Томске при поддержке ТГУ и Транспортной группы FESCO. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников.
Ректор ТГУ Эдуард Галажинский отметил, что «Кабинет» должен стать площадкой «для разговора ученого и художника». По его словам то, что на открытие собралось большое количество людей, «говорит о востребованности таких осмысленных мест и их ценности для горожан».
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева поздравила гостей с Днем российского студенчества и поблагодарила всех причастных к созданию нового пространства:
— Я невероятно счастлива, что мы открываем «Кабинет Пушкинского» — это первое серьёзное слово Пушкинского музея в Томске, но не последнее. Мы будем продолжать, и всё-таки надеемся, что через пару-тройку лет откроем Дом офицеров как филиал здания Пушкинского музея. Я очень надеюсь на то, что люди, которые сюда будут приходить, получат великий симбиотический продукт — искусства и знания, которые без друг друга невозможны, — сказала она на открытии «Кабинета».
Она добавила, что идея «сочетания чувственного и научного», реализованная в Научной библиотеке ТГУ, получит продолжение и в других городах. В планах музея открыть подобные «посольства» по всей стране.
— Я искренне надеюсь, что «Кабинет Пушкинского» станет местом постоянных встреч не только с книгой, но и с искусством. Здесь планируются встречи с авторами книжных подборок для этого пространства, будут проходить выставки — несколько в год, у нас уже готов план, мы познакомим вас с ним в ближайшее время. Мы ждём всех и всегда открыты к предложениям, — отметила руководитель Сибирского филиала Пушкинского музея Наталия Почтарева.
«Кабинет Пушкинского» находится на 5 этаже нового корпуса Научной библиотеки ТГУ. Ее директор Артем Васильев рассказал гостям, что сотрудничество Пушкинского музея и первого за Уралом университета могло случится еще в середине XIX века:
— В последние годы музей и университет объединила тема книг. Но на самом деле была небольшая возможность встречи музея и университета еще на 150 лет назад. Иван Цветаев (создатель Музея изящных искусств — ныне ГМИИ им. Пушкина, отец поэтессы Марины Цветаевой) рекомендовал Василию Флоринскому своего брата, Дмитрия Цветаева, на должность заведующего кафедрой русской истории в томский университет. Но тогда встреча не состоялась, так как историко-филологический факультет [в Томске] не открылся. И вот сегодня мы, духовные потомки этих людей, в каком-то смысле, эту встречу претворили, — отметил Васильев.
Визуальное решение томского «Кабинета» разработал архитектор и руководитель нижегородской архитектурной студии MISH studio Михаил Маслов. Проект представляет из себя «пространство в пространстве» из стеллажей, внутри которых на полках находятся книги, а снаружи — картины художников:
— Перед архитекторами стояла задача спроектировать уникальные стены, которые могут быть трансформирующимся. В итоге получилось пространство, которое я, любя, называю конструктором, — говорит Михаил.
Основу «Кабинета» составляют книжные подборки от ведущих специалистов музея, хранителей коллекций, экскурсоводов и библиотекарей. В частности, куратором одной из книжных полок стала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва. Также эксклюзивную «томскую» подборку подготовили директор частного музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова, искусствовед Лукия Мурина и директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев:
— Я не искусствовед и не очень хорошо в этом разбираюсь, поэтому я порекомендовал книги по истории культуры, как раз те книги, которые мне во время обучения рекомендовали мои учителя, и я надеюсь, и сейчас продолжают рекомендовать студентам. Это классика культурологии и истории литературы. Там пять книг — это Аверенцев, Бахтин, Лотман, Леви-Стросс и Пропп, — рассказал «Томскому Обзору» Артем Васильев.
Познакомится со всеми книжными подборками можно на сайте «Кабинета Пушкинского». Там же будет публиковаться полное расписание всех событий, проходящих в пространстве. Одними из первых стала лекция директора ГМИИ Елизаветы Лихачевой «Зачем Цветаев придумал музей?».
Также с 25 января до конца февраля в «Кабинете» будет проходить выставка о переменах и трансформациях «Претворение». На ней художники Маша Обухова, Владимир Чернышев, Анастасия Безвершук на языке современного искусства обратятся к процессам преображения и воплощения, которые сопровождают человека в повседневности.
Вход на все мероприятия «Кабинета Пушкинского» свободны по предварительной регистрации. Для входа необходимо предоставить читательский билет НБ ТГУ.
Фото: Серафима Кузина
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