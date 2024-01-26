В Научной библиотеке ТГУ заработал первый в России «Кабинет» Пушкинского музея

26 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 25 января, в Научной библиотеке Томского государственного университета открылось междисциплинарное пространство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина «Кабинет Пушкинского». Первыми его посетителями стали, перерезав красную ленточку, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах России. Первое в России подобное пространство открылось как раз в Томске при поддержке ТГУ и Транспортной группы FESCO. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников.

«Кабинет Пушкинского» Фото: Серафима Кузина

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский отметил, что «Кабинет» должен стать площадкой «для разговора ученого и художника». По его словам то, что на открытие собралось большое количество людей, «говорит о востребованности таких осмысленных мест и их ценности для горожан».

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский Фото: Серафима Кузина

Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева поздравила гостей с Днем российского студенчества и поблагодарила всех причастных к созданию нового пространства:

— Я невероятно счастлива, что мы открываем «Кабинет Пушкинского» — это первое серьёзное слово Пушкинского музея в Томске, но не последнее. Мы будем продолжать, и всё-таки надеемся, что через пару-тройку лет откроем Дом офицеров как филиал здания Пушкинского музея. Я очень надеюсь на то, что люди, которые сюда будут приходить, получат великий симбиотический продукт — искусства и знания, которые без друг друга невозможны, — сказала она на открытии «Кабинета».

Она добавила, что идея «сочетания чувственного и научного», реализованная в Научной библиотеке ТГУ, получит продолжение и в других городах. В планах музея открыть подобные «посольства» по всей стране.

Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева Фото: Серафима Кузина

— Я искренне надеюсь, что «Кабинет Пушкинского» станет местом постоянных встреч не только с книгой, но и с искусством. Здесь планируются встречи с авторами книжных подборок для этого пространства, будут проходить выставки — несколько в год, у нас уже готов план, мы познакомим вас с ним в ближайшее время. Мы ждём всех и всегда открыты к предложениям, — отметила руководитель Сибирского филиала Пушкинского музея Наталия Почтарева.

Руководитель Сибирского филиала Пушкинского музея Наталия Почтарева Фото: Серафима Кузина

«Кабинет Пушкинского» находится на 5 этаже нового корпуса Научной библиотеки ТГУ. Ее директор Артем Васильев рассказал гостям, что сотрудничество Пушкинского музея и первого за Уралом университета могло случится еще в середине XIX века:

— В последние годы музей и университет объединила тема книг. Но на самом деле была небольшая возможность встречи музея и университета еще на 150 лет назад. Иван Цветаев (создатель Музея изящных искусств — ныне ГМИИ им. Пушкина, отец поэтессы Марины Цветаевой) рекомендовал Василию Флоринскому своего брата, Дмитрия Цветаева, на должность заведующего кафедрой русской истории в томский университет. Но тогда встреча не состоялась, так как историко-филологический факультет [в Томске] не открылся. И вот сегодня мы, духовные потомки этих людей, в каком-то смысле, эту встречу претворили, — отметил Васильев.

Директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев Фото: Серафима Кузина

Визуальное решение томского «Кабинета» разработал архитектор и руководитель нижегородской архитектурной студии MISH studio Михаил Маслов. Проект представляет из себя «пространство в пространстве» из стеллажей, внутри которых на полках находятся книги, а снаружи — картины художников:

— Перед архитекторами стояла задача спроектировать уникальные стены, которые могут быть трансформирующимся. В итоге получилось пространство, которое я, любя, называю конструктором, — говорит Михаил.

Архитектор проекта Михаил Маслов Фото: Серафима Кузина

Основу «Кабинета» составляют книжные подборки от ведущих специалистов музея, хранителей коллекций, экскурсоводов и библиотекарей. В частности, куратором одной из книжных полок стала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва. Также эксклюзивную «томскую» подборку подготовили директор частного музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова, искусствовед Лукия Мурина и директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев:

— Я не искусствовед и не очень хорошо в этом разбираюсь, поэтому я порекомендовал книги по истории культуры, как раз те книги, которые мне во время обучения рекомендовали мои учителя, и я надеюсь, и сейчас продолжают рекомендовать студентам. Это классика культурологии и истории литературы. Там пять книг — это Аверенцев, Бахтин, Лотман, Леви-Стросс и Пропп, — рассказал «Томскому Обзору» Артем Васильев.

Первую экскурсию по «Кабинету» провела начальник отдела региональных проектов ГМИИ им. Пушкина Дарья Колпашникова (крайняя справа). Фото: Серафима Кузина

Познакомится со всеми книжными подборками можно на сайте «Кабинета Пушкинского». Там же будет публиковаться полное расписание всех событий, проходящих в пространстве. Одними из первых стала лекция директора ГМИИ Елизаветы Лихачевой «Зачем Цветаев придумал музей?».

Также с 25 января до конца февраля в «Кабинете» будет проходить выставка о переменах и трансформациях «Претворение». На ней художники Маша Обухова, Владимир Чернышев, Анастасия Безвершук на языке современного искусства обратятся к процессам преображения и воплощения, которые сопровождают человека в повседневности.

Выставка о переменах и трансформациях «Претворение» Фото: Серафима Кузина

Вход на все мероприятия «Кабинета Пушкинского» свободны по предварительной регистрации. Для входа необходимо предоставить читательский билет НБ ТГУ.

Директор департамента партнерских программ Транспортной группы FESCO Елена Коровина (крайняя слева) Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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