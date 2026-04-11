В Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом

11 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 11 апреля, в Томске закрыли для движения одну из дорог под Коммунальным мостом, ведущую в садовое товарищество «Нерудник», сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что проверку дороги проводят ежечасно. Движение будет восстановлено, как только уровень воды в Томи спадет.

Сегодня утром, 11 апреля, вода приблизилась к одной из дорог, ведущей к садовому товариществу «Нерудник». В связи с этим было принято решение перекрыть ее.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».