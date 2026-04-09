В Томске начался ледоход, планируются ледовзрывные работы

Сегодня утром, 11 апреля, голова ледохода на Томи остановилась в районе Боярских островов в Томске. Власти планируют проводить ледовзрывные работы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Утром вода приблизилась к одной из дорог, ведущей к садовому товариществу «Нерудник». В связи с этим было принято решение перекрыть ее.

В Чёрной Речке подтоплены семь огородов, два из них у нежилых домов.

В свою очередь, мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что за сутки уровень воды в Томи в районе Коммунального моста в Томске вырос на 599 см и составляет 777 см. Ниже поста наблюдаются подвижки льда. На водопосту уровень сейчас составляет 344 см, за сутки прибавка составила 235 см. Выше и ниже поста затор.

На Оби голова ледохода в 8 км от границы с Томской областью.

Томские новости

Более 20 новых блюд запустят в томском «Дыхании вока» в день рождения заведения

9 апреля 2026
Томские новости

В томском «Кабинете Пушкинского» обсудят творческий путь и кризисы художника

19 марта 2026
Томские новости

Подросток попал под иномарку в Томске

23 марта 2026
Томские новости

Томский «Монолит-строй» в 2025г впервые ушел в убыток, выручка от экспорта упала на треть

7 апреля 2026
Томские новости

Что готовит «Кабинет Пушкинского» в Томске в 2026 году: лекции, выставки и лаборатории

18 марта 2026
Томские новости

Экскурсии по Васюганским болотам: как планируют развивать туризм в крупнейшей экосистеме мира

20 марта 2026
Томские новости

Подросток попал под колеса троллейбуса в Томске

19 марта 2026
Томские новости

Жители домов на 11 улица Советского района Томска останутся без воды в понедельник

10 апреля 2026
Томские новости

В Томске провели ледовзрывные работы на Томи для снижения риска заторов

23 марта 2026