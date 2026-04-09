В Томске начался ледоход, планируются ледовзрывные работы

11 апреля 2026

Сегодня утром, 11 апреля, голова ледохода на Томи остановилась в районе Боярских островов в Томске. Власти планируют проводить ледовзрывные работы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Утром вода приблизилась к одной из дорог, ведущей к садовому товариществу «Нерудник». В связи с этим было принято решение перекрыть ее.

В Чёрной Речке подтоплены семь огородов, два из них у нежилых домов.

В свою очередь, мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что за сутки уровень воды в Томи в районе Коммунального моста в Томске вырос на 599 см и составляет 777 см. Ниже поста наблюдаются подвижки льда. На водопосту уровень сейчас составляет 344 см, за сутки прибавка составила 235 см. Выше и ниже поста затор.

На Оби голова ледохода в 8 км от границы с Томской областью.

