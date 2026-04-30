В Томске стартует гастрономический фестиваль «Завтрак есть!»

30 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 1 мая, более тридцати томских заведений присоединятся к гастрономическому фестивалю «Завтрак есть!». Они представят томичам специальные предложения по фиксированной цене — 590 и 890 рублей.

Как сообщают организаторы, к фестивалю присоединятся кафе и рестораны Новосибирска и Кемерова. Среди томских участников «Снегири», «Антрекот», «Гости», «Торта», Chupito, заведения гастрохолла «Лампочка» и другие. Они представят специальные завтраки по фиксированной цене — 590 и 890 рублей. Жители и гости Томска и других городов-участников в течение месяца смогут попробовать авторские утренние блюда, разработанные специально для проекта. В итоге будет организована единая карта заведений, жители смогут посетить несколько заведений, попробовать авторские утренние блюда, разработанные специально для проекта, и выбрать лучшие.

Особое внимание уделено вовлечению аудитории: организаторы планируют стимулировать гостей посетить несколько заведений и попробовать как можно больше фестивальных позиций.

Со списком участников можно ознакомиться на сайте фестиваля после его начала.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».