В томском Ботсаду цветут тюльпаны — фото

В томском Ботсаду цветут тюльпаны — фото

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета продолжается цветение тюльпанов. Сейчас на клумбах распустились десятки ярких сортов: махровые розово-белые, красные бахромчатые, оранжевые, тёмно-фиолетовые и классические алые.

Растения уже вышли на пик цветения: часть сортов полностью раскрылась, у других ещё держатся плотные бутоны. При благоприятной погоде тюльпаны сохранят декоративность ещё около недели, но махровые и бахромчатые после сильных дождей начнут быстрее увядать.

Полюбоваться тюльпанами можно ежедневно с 9:00 до 18:00, за исключением праздничных дней и периодов санитарных работ, о которых сад сообщает отдельно.

Атмосферу весеннего пика цветения лучше всего передают кадры с места: посмотрите, как сейчас выглядят клумбы тюльпанов, в нашем фоторепортаже.

