Новую локацию откроет Томский краеведческий музей на «Ночь музеев»

15 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено ТОКМ

В «Ночь музеев» Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова откроет новую локацию — усадьбу Куйбышева. Она будет располагаться на территории исторического здания, где революционер проживал в Томске вместе с семьей.

По словам организаторов, посетителям будет представлена программа «Вкусы прошлого: кулинарное наследие Томска». Участники мероприятия сначала познакомятся с историей усадьбы и окрестных улиц, а после послушают лекции о первой кулинарной школе Томска и трёх юбилеях П.И. Макушина, а также о главных гастрономических хитах Томска начала XX века от экскурсовода Дарьи Павловой.

Завершится вечер дегустацией татарского пирога с черёмухой и сибирским чаем.

Мероприятие пройдет 16 мая с 18.00 до 20.00. Стоимость билета — 1000 рублей, но сразу на три площадки «Ночи музеев» — сад в усадьбе Куйбышева (пер. Спортивный, 13), головной музей (Ленина, 75) и Центр изучения исторической памяти (Ленина, 44).

Количество мест ограничено.

