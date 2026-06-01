Квентин Мур закроет джазовый сезон в Томске большим концертом
В субботу, 6 июня, в Томске в усадьбе Шишкова состоится большой open-air, закрывающий XXII джазовый сезон. Хедлайнером концерт станет виртуозный певец и мультиинструменталист из Техаса Квентин Мур, сообщают организаторы из джаз-клуба Underground.
— Прошедший сезон клипы Квентина Мура набрали более 50 миллионов просмотров в интернете, его альбом «Black Privilege» вошел в топ-10 британского соул-чарта, а сингл «Natural Sista» шесть недель удерживал в нем первое место! — отмечают организаторы.
Гостей будут ждать соул, джаз, ритм-н-блюза и фанк. На сцене вместе с гостем из США выступят Алексей Пыстин (фортепиано), Евгений Коллини (гитара), Юрий Иушин (бас) и Дмитрий Швецов (ударные).
Кроме того, организаторы подготовят фото-зоны, зоны отдыха с пуфами и пледами, а также фудкорт от городских ресторанов
Стоимость билетов — от 2 350 рублей.
Начало в 18.00.
