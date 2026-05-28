Томская область в 2025 году недополучила 1,8 млрд руб. в бюджет из-за национализации «КДВ Групп»

28 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Доходы бюджета Томской области в 2025 году снизились относительно плана в первую очередь из-за недополученных после национализации холдинга «КДВ Групп» средств, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и.о. заместителя губернатора — начальника департамента финансов Томской области Юлию Фролову.

«Уменьшение (поступления налоговых доходов — ИФ) случилось от НДФЛ — недопоступление 1,8 млрд руб. в связи с ситуацией с „КДВ Групп“. (...) Это решение суда, мы не получили дивиденды (НДФЛ с дивидендов — ИФ), они теперь ушли из областного бюджета», — сказала Фролова в ходе заседания облдумы в четверг.

Бюджет Томской области в 2025 году, как сообщалось, исполнен с дефицитом 18,5 млрд рублей, что составляет 14,8% от расходов. Доходы сократились относительно 2024 года на 2,6% — до 106,4 млрд рублей (88% от плана). Расходы бюджета исполнены в объеме 124,9 млрд рублей (96,2% от плана), что на 12,9% больше, чем в 2024 году.

ООО «КДВ Групп» (головная компания холдинга «КДВ Групп») в 2025 году получило неконсолидированную выручку по РСБУ в размере 308,1 млрд рублей, что на 1% меньше показателя 2024 года. В 2025 году компания получила 300,5 млн рублей чистого убытка против 2,3 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и Кириешки».

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп». Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

Спустя несколько месяцев суд взыскал в доход РФ долю в 18,07% совладельца «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») Игоря Семенова. В конце января компания перешла под управление «РСХБ-Финанс».

