Томский оркестр первым в России исполнит сюиту финского композитора Энглунда

27 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 28 мая, томский академический симфонический оркестр исполнит оркестровую сюиту в восьми частях «Китайская стена», написанную финским композитором Эйнаром Энглундом. Динамичное, образное произведение с яркими синкопированными ритмами и джазовой свободой впервые прозвучит в России, сообщают в Томской филармонии.

Сюита была написана в 1949 году для одноименного спектакля Макса Фриша. Позже композитор переработал сочинение, и оно получило популярность как самостоятельное оркестровое произведение.

Оркестровку для исполнения «Китайской стены» Энглунда в Томске сделал известный виолончелист, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Юрия Буцко), артист Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова Илья Кононов.

Премьера сюиты «Китайская стена» состоится в Органном зале Томской областной государственной филармонии во втором отделении концерта «Атмосфера. Джаз», который также будет транслироваться в режиме онлайн.

Эйнар Энглунд — один из ярчайших финских авторов XX века, чье творчество тесно связано с русской культурой. Композитор искренне восхищался советской классикой и особенно выделял музыку Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева, чье влияние заметно в его стиле. В СССР имя Энглунда было хорошо известно, его масштабные симфонии звучали в исполнении ведущих советских оркестров. Однако его театральная музыка до сих пор оставалась в тени.

