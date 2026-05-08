Томская область — единственный сибирский регион, показавший рост ввода жилья в I квартале 2026 года

8 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

По итогам первого квартала 2026 года Томская область стала единственным сибирским регионом, где был зафиксирован рост объемов ввода жилья. Об этом сообщает телеграм-канал регионального союза строителей.

Так, в марте в Томской области было введено в строй 21,8 тыс. кв. метров жилья. Показатель вновь снизился, причем сразу на 40% в годовом выражении. В сегменте ИЖС объем ввода сократился на 17,1% (до 13,3 тыс. кв. метров).

Вместе с тем, по итогам I квартала прирост ввода составил 11% — до 69,1 тыс. кв. метров, из которых 38,8 тыс. кв. м пришлись на ИЖС (в этом сегменте показатель снизился на 5%).

В целом по Сибирскому федеральном округу округу речь шла о снижении квартального роста объемов ввода жилья на 43,2% до 2 млн кв. м (в ИЖС — до 1,4 млн, что на 48,2% меньше, нежели годом ранее).

В разрезе округов более заметные темпы снижения отмечены лишь в Южном федеральном округе (-49,6%), в целом по стране показатель сократился на 28,2%.

На территории Тувы объем ввода снизился на 85,2%, в Новосибирской области — на 54,4%, в Омской области — на 35,9%.

Общий объем строительных работ, выполненных в Томской области за I квартал, оценивается в 15,2 млрд рублей (в сопоставимых ценах +3,8% к аналогичному периоду 2025 года). В январе показатель сократился на 20,2%, в марте — на 22,3%. В сообщении уточняется, что позитивная динамика по итогам квартала была обеспечена февральским приростом на 64,2%.

