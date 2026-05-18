Томские актеры представят в Доме искусств программу «Игра в аксессуары»

В четверг, 21 мая, в томском Доме искусств пройдет литературно-театральный вечер «Игра в аксессуары». В программе — ироничные тексты Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко, О. Генри, а также короткие пьесы журналиста и драматурга Марии Симоновой, написанные специально для проекта в прошлом году.

На сцену выйдут заслуженный артист России Евгений Казаков, актеры Екатерина Мельдер и Данила Дейкун.

По словам организаторов, вечер объединит истории о моде, привычках и вещах, которые незаметно влияют на жизнь людей — от нового платья до духов и кремов для лица.

— Это легкие, ироничные рассказы о том, как аксессуары становятся талисманами, меняют настроение, а иногда и судьбу, — отмечает организатор вечера Мария Симонова.

Мероприятие пройдет в Доме искусств на ул. Шишкова, 10. Начало в 19.00. Стоимость билетов — 800 рублей. Подробности можно узнать по ссылке.

