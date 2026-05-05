«Славянский базаръ» в Томске: когда гастрономия становится продолжением городской истории

5 мая 2026 / Томский Обзор

У исторического ресторана русской кухни с 1889 года «Славянский базаръ» в центре Томска есть редкое для сибирского заведения преимущество: его долгая история не придумана маркетологами, а вполне реальна.

Отсчитывая её с 1889 года, это место уже давно перестало быть просто точкой общепита и превратилось в самостоятельный городской сюжет. На излёте XIX века здешние обеды успел попробовать даже классик русской литературы Антон Павлович Чехов.

То, что ресторан «Славянский базаръ» занимает здание, изначально построенное именно для ресторана, придаёт ему редкую архитектурную честность. Этому интерьеру не нужно изображать историю: узнаваемый особняк на берегу реки — не музейный экспонат, а живая площадка. Традиции здесь переводят на язык современной гастрономии.

Историческое здание ресторана «Славянский базаръ» Фото: предоставлено рестораном

— Мы уделяем внимание старинным русским рецептам: в меню, например, есть разнообразные кулебяки, — рассказывает шеф-повар ресторана Павел Чевычелов. Специальные предложения к праздникам — ещё одна возможность раскрыть идентичность места. Рождество, Масленица, Пасха для нас — особенные события, к которым мы всегда готовим что-то интересное.

Пасхальное предложение в ресторане «Славянский базаръ» Фото: предоставлено рестораном

И это, пожалуй, самый разумный путь для места с такой биографией: не реконструировать прошлое буквально, а сохранять узнаваемые культурные коды. Именно вокруг этой идеи в ресторане «Славянский базаръ» выстраивается событийная программа. Одно из последних мероприятий — выездной пасхальный гастроужин в частном музее «Профессорская квартира». Там объединили лекционный формат и праздничное застолье, и еда стала продолжением городского разговора.

Павел Чевычелов отмечает, что ресторан открыт для самых разных коллабораций, связанных с историей и культурой Томска.

— В музее сложно полноценно готовить, поэтому всё было приготовлено заранее, в ресторане: сет адаптировали под такой формат. Традиционно Пасха — это окончание поста, и на стол выставляли те деликатесы, которые сохранялись в закромах на это время. Поэтому первым курсом мы предложили мясные деликатесы из наших коптилен: ассорти из утки, говядины и отварного языка, а также буженину собственного приготовления. Их подавали с французской дижонской горчицей, ягодными соусами, которые мы варим в ресторане, и свежим хлебом, который тоже печём сами. Вторым курсом была кулебяка с красной рыбой. Пироги на столе — тоже пасхальная традиция и знаковое блюдо для нашего ресторана. На десерт — творожная пасха. Долгое время она была редкостью, разве что некоторые готовили её дома, процеживая творожную массу через марлю. Но в последние годы пасха становится всё популярнее. Мы сделали её с черносливом, а для декора выбрали церковные свечи.

Гастроужин в частном музее «Профессорская квартира» Фото: предоставлено рестораном

Главные события мая для ресторана — открытие летней веранды и обновление меню. Шеф обещает появление блюд, популярных в Российской империи.

— Меню станет шире и более универсальным: мы добавим позиции, популярные в царской России и привычные для гостей сегодня.

История русской кухни всегда была сложнее, чем просто набор «исконных» блюд, и европейское влияние здесь исторически вполне объяснимо. Теперь остаётся ждать их сибирскую интерпретацию.

