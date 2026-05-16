«Книга художника: городские истории»: о чем новая выставка Пушкинского музея на фестивале «ТОМ»
В первый день фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV» перед главным корпусом ТГУ открылась выставка «Книга художника: городские истории». На ней представлены произведения девяти авторов, которые с помощью разных форматов рассказывают малоизвестные факты и сюжеты о Томске.
По словам куратора выставки, сотрудницы Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Лукии Муриной, экспозиция готовилась специально для фестиваля на протяжении последних двух месяцев. Среди ее экспонатов есть как классические кодексы и зины, так и свитки, книги-раскладушки, книги-объекты. Материалы, используемые художниками, тоже разнообразные — от дерева и текстиля до горячей эмали, керамики и пластика.
Сегодня представлены девять произведений от девяти томских художников. Они рассказывают свои истории про Томск, про пространства, про личности, про Горохова, Сосулина и Делекторскую. Эти работы авторы сделали специально для выставки в формате книги художника, но все они очень разные: это и книги‑кодексы, и зины, и книга‑объект. Для кого‑то из участников это уже привычная форма, для кого‑то — первый эксперимент, но у всех получились потрясающие вещи.
Выставка размещена в павильоне Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина перед главным корпусом ТГУ. В течение всех дней фестиваля экспозиция будет доступна для свободного посещения, а ее экспонаты можно не только смотреть, но и брать в руки и листать. Подробнее о каждом объекте — в нашем материале.
В поисках золота
- Анастасия Базарова
- Керамика, глазурь, гуашь, поталь, печать
«Мой проект о самых мельчайших золотых крупицах, которые быстрым потоком времени смываются незамеченными. Они рассыпаны повсюду; стоит только не спеша внимательно присмотреться — и можно набрать сундуки сокровищ, лёгких, неизменных, вечных», — говорит Анастасия о своей работе.
Кухтеринские секретики. Зин-свидание
- Ника Сарычева
- Смешанная техника, текстиль, светодиодная лента
«Этот зин — наше свидание с Томском, где за эстетичными главными фасадами города скрываются секреты семьи Кухтериных. Мы прошлись по местам, где когда‑то пахло спичками, кожей и большими деньгами, но увидели там не только историю, а живую сторону жизни, пожалуй, самых важных героев Томска», — отвечает Ника Сарычева.
Между страницами и ветвями
- Леонид Филаретов
- Смешанная техника
«Каждая страница — словно ветка старого дерева, тянущаяся к солнцу и хранящая в себе всю силу прошлого. Сквозь раскрытые листы книги, будто сквозь ветви древнего дерева, мы возрождаем утраченное к жизни, чтобы оно продолжало жить в памяти будущих поколений», — пишет Леонид.
Как извоз Томск развивал
- Марина Зайкова
- Медь, горячая эмаль, фанера, УФ-печать, акрил
«Моя книга — динамичный объект, подчёркивающий идею движения. Она выполнена в технике горячей эмали, близкой мне на данный момент, и сочетает прочные материалы: металл, стекло, дерево и стихию огня», — говорит она.
История томского ипподрома
- Илья Маломощенко (ILIA WINCE)
- Ассамбляж
«Я собираю фрагменты прошлого: фотографии жокеев, архивные сведения о конских скачках, детали архитектуры деревянного модерна. Эти осколки памяти становятся основой моей книги», — пишет он.
С К-70 в пустоту
- Екатерина Пушникова
- Смешанная техника
«Единственный доступный нам сегодня контакт — вглядеться в конструкции, сквозь ритмы балок и опор постараться разглядеть историю живых томских трамплинов: от деревянных самоделов энтузиастов, через всесоюзные соревнования на 70‑метровом гиганте к скелету, на котором поселилась совсем другая „форма жизни“ — альпинисты», — отмечает Екатерина.
Аэропорт Каштак
- Елена Бабошко
- Смешанная техника
«В форме свитка я изобразила фрагменты истории места, связанного с началом авиации на томской земле. Протяжённая, как дорога, череда фактов и событий, постепенно разворачиваясь, порождает любопытные воспоминания», — говорит Елена.
Лидия Д.
- Анна Бакшаева
- Смешанная техника
«Книга состоит из двух частей. В первой части рассказывается о жизни Лидии в Томске, во второй — о её пребывании во Франции. В работе использованы фотографии Элен Адан (двоюродной сестры Лидии) и изобразительные произведения Анри Матисса», — рассказывает Анна.
Книга художника о жизни художников
- Елизавета Клеванцева
- Керамика, текстиль
«Эти выставки и деятельность ТОЛХ в целом способствовали оживлению творческой жизни в городе, превратив Томск в художественную столицу Сибири. По свидетельству известного публициста того времени А. В. Андрианова, уже в первых выставках ТОЛХ участвовали „едва ли не все сибирские художники и любители“», — пишет Елизавета.
Что говорят
«Я рада быть здесь и очень удивлена выставкой, которую увидела, — отметила Тамара Галеева. — Книги можно листать, книги можно трогать... Я работаю в музее изобразительных искусств и в университете, только что была большая выставка книги художников, но, к сожалению, ничего трогать было нельзя, потому что музей. А здесь такое большое преимущество — это ощущение свободы. И очень радует, что у вас столько художников. Девять книг, девять художников — это целое сообщество. Очень хочется ваши книги увидеть в Екатеринбурге».
«Artist’s book зарождался как протест против галерейной и музейной системы. Первые выставки проходили на бетонных заборах, под мостами. Сегодня музеи часто называют „кладбищами искусства“. Но, мне кажется, что эта выставка опровергает такое расхожее мнение. Я очень рад, что Пушкинский музей сделал такую живую экспозицию, где книги можно трогать и листать. В нашем маленьком музее это тоже возможно, но к нам сложно попасть. А здесь же все, кто пришел на фестиваль, могут зайти и насладиться книгой художника».
В течение всех дней фестиваля можно посетить экскурсию по выставке «Книга художника». Ее проведет куратор проекта Лукия Мурина. Для посещения требуется предварительная регистрация.
В будущем выставочные работы могут быть показаны и в других городах.
