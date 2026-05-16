«Книга художника: городские истории»: о чем новая выставка Пушкинского музея на фестивале «ТОМ»

16 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В первый день фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV» перед главным корпусом ТГУ открылась выставка «Книга художника: городские истории». На ней представлены произведения девяти авторов, которые с помощью разных форматов рассказывают малоизвестные факты и сюжеты о Томске.

По словам куратора выставки, сотрудницы Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Лукии Муриной, экспозиция готовилась специально для фестиваля на протяжении последних двух месяцев. Среди ее экспонатов есть как классические кодексы и зины, так и свитки, книги-раскладушки, книги-объекты. Материалы, используемые художниками, тоже разнообразные — от дерева и текстиля до горячей эмали, керамики и пластика.

Лукия Мурина куратор выставки, сотрудница Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Сегодня представлены девять произведений от девяти томских художников. Они рассказывают свои истории про Томск, про пространства, про личности, про Горохова, Сосулина и Делекторскую. Эти работы авторы сделали специально для выставки в формате книги художника, но все они очень разные: это и книги‑кодексы, и зины, и книга‑объект. Для кого‑то из участников это уже привычная форма, для кого‑то — первый эксперимент, но у всех получились потрясающие вещи.

Выставка размещена в павильоне Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина перед главным корпусом ТГУ. В течение всех дней фестиваля экспозиция будет доступна для свободного посещения, а ее экспонаты можно не только смотреть, но и брать в руки и листать. Подробнее о каждом объекте — в нашем материале.

В поисках золота

Анастасия Базарова

Керамика, глазурь, гуашь, поталь, печать

Произведение Анастасии Базаровой рассказывает историю «золотой лихорадки», охватившей Томск в XIX веке. По ее мнению, хотя прошли столетия, поменялись места и лица, суть осталась прежней: люди и сегодня все так же ищут «золото». Кто‑то — на работе, кто‑то — в выгоде, а кто‑то — в самых обыденных и простых вещах. Фото: Савелий Петрушев

«Мой проект о самых мельчайших золотых крупицах, которые быстрым потоком времени смываются незамеченными. Они рассыпаны повсюду; стоит только не спеша внимательно присмотреться — и можно набрать сундуки сокровищ, лёгких, неизменных, вечных», — говорит Анастасия о своей работе.

Кухтеринские секретики. Зин-свидание

Ника Сарычева

Смешанная техника, текстиль, светодиодная лента

Зин посвящён значимым историческим героям Томска — членам семьи Кухтериных. Он рассказывает о местах и историях, связанных с ними. Фото: Савелий Петрушев

«Этот зин — наше свидание с Томском, где за эстетичными главными фасадами города скрываются секреты семьи Кухтериных. Мы прошлись по местам, где когда‑то пахло спичками, кожей и большими деньгами, но увидели там не только историю, а живую сторону жизни, пожалуй, самых важных героев Томска», — отвечает Ника Сарычева.

Между страницами и ветвями

Леонид Филаретов

Смешанная техника

Леонид Филаретов представил на выставке книгу‑дерево, которая рассказывает о давно утраченной усадьбе купца Степана Сосулина. Источником его вдохновения стал «Синий альбом» декабриста Гавриила Батенькова, отбывавшего ссылку в Томске с 1846 по 1856 год. В альбоме насчитывается порядка 60 чертежей томских зданий, мостов, беседок и других зарисовок, в том числе проект дачи на сосулинской заимке. Она и становится центром повествования. Фото: Савелий Петрушев

«Каждая страница — словно ветка старого дерева, тянущаяся к солнцу и хранящая в себе всю силу прошлого. Сквозь раскрытые листы книги, будто сквозь ветви древнего дерева, мы возрождаем утраченное к жизни, чтобы оно продолжало жить в памяти будущих поколений», — пишет Леонид.

Как извоз Томск развивал

Марина Зайкова

Медь, горячая эмаль, фанера, УФ-печать, акрил

Эта книга о влиянии извоза на Томск в XIX веке. Тогда через наш город проходила важная транспортная артерия, связывающая Москву и Китай — Великий Сибирский тракт. Здесь скапливались грузы, заключались сделки, развивалась торговля. Известно, что в 1880‑е годы извозом занимался каждый пятый житель губернии. О тех, кто сыграл свою роль в развитии Томска, рассказывает Марина. Фото: Савелий Петрушев

«Моя книга — динамичный объект, подчёркивающий идею движения. Она выполнена в технике горячей эмали, близкой мне на данный момент, и сочетает прочные материалы: металл, стекло, дерево и стихию огня», — говорит она.

История томского ипподрома

Илья Маломощенко (ILIA WINCE)

Ассамбляж

Илья Маломощенко говорит, что идея его книги возникла из желания восстановить забытую историю томского ипподрома, который более века был частью городской истории. В ней он отвечает на главный вопрос: как сохранить память, когда памятник разрушен? Фото: Савелий Петрушев

«Я собираю фрагменты прошлого: фотографии жокеев, архивные сведения о конских скачках, детали архитектуры деревянного модерна. Эти осколки памяти становятся основой моей книги», — пишет он.

С К-70 в пустоту

Екатерина Пушникова

Смешанная техника

Екатерина Пушникова в своей книге‑художнике затронула тему трамплинов. В последние годы для томичей это конструкции без контекста: неиспользуемые и разрушенные, сохранившиеся лишь в виде бумажных стопок в архивах. Через фотографии, проекты, чертежи, документы, газетные статьи и почётные грамоты она рассказывает о «бумажной архитектуре» томского советского спорта. Фото: Савелий Петрушев

«Единственный доступный нам сегодня контакт — вглядеться в конструкции, сквозь ритмы балок и опор постараться разглядеть историю живых томских трамплинов: от деревянных самоделов энтузиастов, через всесоюзные соревнования на 70‑метровом гиганте к скелету, на котором поселилась совсем другая „форма жизни“ — альпинисты», — отмечает Екатерина.

Аэропорт Каштак

Елена Бабошко

Смешанная техника

Елена Бабошко в форме свитка рассказывает историю томского аэропорта на Каштаке, где ещё полвека назад была взлётно‑посадочная полоса. Сейчас там располагается шумный проспект Мира, но в его глубине по‑прежнему сохранилось бывшее здание аэропорта. Фото: Савелий Петрушев

«В форме свитка я изобразила фрагменты истории места, связанного с началом авиации на томской земле. Протяжённая, как дорога, череда фактов и событий, постепенно разворачиваясь, порождает любопытные воспоминания», — говорит Елена.

Лидия Д.

Анна Бакшаева

Смешанная техника

Эта книга рассказывает историю Лидии Делекторской. Она была не только музой Анри Матисса, но и его помощницей, секретарём и другом. Более 300 работ Матисса она подарила Эрмитажу и ГМИИ им. А.С. Пушкина, переводила на французский произведения Константина Паустовского. Но мало кто знает, что Лидия родилась в Томске, а её детство прошло в доме на ул. Черепичная, 18 — современная ул. Кузнецова, 20а. Фото: Савелий Петрушев

«Книга состоит из двух частей. В первой части рассказывается о жизни Лидии в Томске, во второй — о её пребывании во Франции. В работе использованы фотографии Элен Адан (двоюродной сестры Лидии) и изобразительные произведения Анри Матисса», — рассказывает Анна.

Книга художника о жизни художников

Елизавета Клеванцева

Керамика, текстиль

Эта книга о жизни художников и об их тесной связи с домом по адресу Набережная реки Ушайки, 20. Именно там — в Гоголевском доме — с 1908 по 1919 год проходили выставки Томского общества любителей художеств. Рассказ о них Елизавета построила на основе публикаций из газеты «Сибирская жизнь». Фото: Савелий Петрушев

«Эти выставки и деятельность ТОЛХ в целом способствовали оживлению творческой жизни в городе, превратив Томск в художественную столицу Сибири. По свидетельству известного публициста того времени А. В. Андрианова, уже в первых выставках ТОЛХ участвовали „едва ли не все сибирские художники и любители“», — пишет Елизавета.

Что говорят

Выставочный проект «Книга художника: городские истории» призван рассказать не только о разнообразии книг, но и о способах исследования границ и возможностей книги при погружении в исторический контекст Томска. Фото: Савелий Петрушев

«Очень трогательно ощущать руками эти книги, — отметил Илья Доронченков, кандидат искусствоведения, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе. — Ты физически ощущаешь, что знание о прошлом и о пространстве здесь осуществлено. Мне уж точно Томск не чужой, я в прошлый раз сообразил, наконец, что моя бабушка и её семья Гражданскую войну прожила в Томске. Такие детали, припоминания событий, людей и форм, в которых это всё происходит — это очень интимное искусство. Это то, что мне было дорого, когда я начал смотреть эту выставку полчаса назад». Фото: Савелий Петрушев

Заведующая кафедрой истории искусств и музееведения Уральского федерального университета, директор Музея Б.У. Кашкина Тамара Галеева назвала выставку «изюминкой» фестиваля. Подобных пространств она не видела ни на ярмарке «Арт Москва», ни на екатеринбургском фестивале «Книжная строка». Фото: Савелий Петрушев

«Я рада быть здесь и очень удивлена выставкой, которую увидела, — отметила Тамара Галеева. — Книги можно листать, книги можно трогать... Я работаю в музее изобразительных искусств и в университете, только что была большая выставка книги художников, но, к сожалению, ничего трогать было нельзя, потому что музей. А здесь такое большое преимущество — это ощущение свободы. И очень радует, что у вас столько художников. Девять книг, девять художников — это целое сообщество. Очень хочется ваши книги увидеть в Екатеринбурге».

Художник, поэт, куратор, один из основателей музея «Книга художника» Михаил Погарский напомнил о корнях жанра «книга художника»:

«Artist’s book зарождался как протест против галерейной и музейной системы. Первые выставки проходили на бетонных заборах, под мостами. Сегодня музеи часто называют „кладбищами искусства“. Но, мне кажется, что эта выставка опровергает такое расхожее мнение. Я очень рад, что Пушкинский музей сделал такую живую экспозицию, где книги можно трогать и листать. В нашем маленьком музее это тоже возможно, но к нам сложно попасть. А здесь же все, кто пришел на фестиваль, могут зайти и насладиться книгой художника». Фото: Савелий Петрушев

В течение всех дней фестиваля можно посетить экскурсию по выставке «Книга художника». Ее проведет куратор проекта Лукия Мурина. Для посещения требуется предварительная регистрация.

В будущем выставочные работы могут быть показаны и в других городах.

Команда проекта «Книга художника: городские истории». В его создании также участвовали сотрудники Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Николай Исаев и Софья Шипицына. Фото: Савелий Петрушев

