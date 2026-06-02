Томские ученые выяснят, откуда берется хлороводород на стадионе «Политехник»

Ученые и студенты Биологического института Томского государственного университета вместе с региональным Департаментом природных ресурсов работают над выявлением источников и причины загрязнения городского воздуха хлороводородом. Особенно часто его фиксируют летом неподалеку от Дома творчества детей и молодежи и на стадионе «Политехник», сообщает пресс-служба ТГУ.

— Систематические наблюдения за концентрацией хлористого водорода в Томске ведут стационарные посты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Томске находится семь постов. Результаты анализа этих данных за 2019–2025 годы показывают, что с 2021 года в Томске ежегодно регистрируется очень высокий уровень загрязнения атмосферы, — говорит одна из участников исследования, магистрантка кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии БИ ТГУ Ульяна Ярцева. — Значение комплексного индекса загрязнения атмосферы при этом превышает пороговую отметку в 14 единиц.

Одно из соединений, по которому фиксируется превышение ПДК, — хлористый водород (HCl). Этот газ относится к группе кислотных оксидантов, оказывает выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, способствует обострению респираторных и других заболеваний.

Экологи ТГУ предполагают, что одним из источников HCl в атмосфере города может служить хлор, содержащийся в составе присадок моторного топлива. Помимо этого, одной из возможных причин поступления хлороводорода в атмосферу может являться термодеструкция дорожного покрытия. Имеющиеся в научной литературе сведения свидетельствуют о выделении HCl при нагреве асфальтобетона. Усугублять ситуацию может взаимодействие выделяющихся паров с частицами песчано-солевой смеси, которые остаются на дорогах города после борьбы с гололедицей, поскольку идет химическая реакция кислотного вытеснения.

— Для проверки и детализации этой гипотезы запланировано проведение специальных исследований совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Исследования направлены на изучение влияния конкретных факторов, таких как структура автопотока, плотность застройки и локальные метеорологические условия, — поясняет заведующий кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии БИ ТГУ Александр Адам.

В течение всего летнего сезона будут производиться отборы проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных объектов, в зоне влияния автотранспорта (в утренние и вечерние часы пик) и на фоновом участке (базовые концентрации). Будут отбираться в том числе образцы топлива с разных автозаправок, запланированы замеры различных показателей из выхлопных газов фургонов, мусоровозов и автотранспорта, сравнение показателей на «чистой» местности. Исследователи при этом также учтут информацию ГИБДД о составе и интенсивности транспортных потоков на основных магистралях Томска и результаты мониторинга ОГБУ «Облкомприрода».

