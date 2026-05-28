Почти 70 спортсменов собрались в Томске на «Избушкафест»

28 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Томская федерация альпинизма

На минувшей неделе в Томске прошел боулдеринговый фестиваль «Избушкафест». Он собрал около 70 спортсменов из Томска, Новосибирска, Кемерова и Барнаула.

Как уточняют организаторы, для спортсменов подготовили 25 трасс разной категории сложности — 5с до 7б+.

— До начала последнего сета одна из трасс была никем не пройдена и лишь один спортсмен смог решить предоставленную скалолазную проблему, — рассказал председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Трассы подготовил Владислав Темерев. Для поднятия уровня подготовки предварительно были закуплены новые рельефы и современные двухтекстурные зацепки. Победителей определяли в трех группах: спортсмены, любители, подростки 2011–2012 годов рождения. В итоге победителями в своих категориях стали новосибирцы Евгения Седых и Евгений Поздняков, а также томичи Дарья Капышева, Иван Темерев, Александра Жидковская и Кирилл Ильдяков.

Все призеры получили сертификаты на пиццу от томского кафе «Ням-Ням», а также скалолазные бриджи от компании «O3 Ozone». Сильнейшие получили тренажёры для пальцев от фирмы «Стеножаба» и прочные пластыри и мощные эспандеры от компании «The project».

