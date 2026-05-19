Первый филармонический фестиваль откроет 80-летие томской филармонии

19 мая 2026

Первый филармонический фестиваль откроется в Томске 22 мая исполнением сложнейших произведений для скрипки и оркестра. Гость вечера — скрипач Гайк Казазян, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии.

Концерт, который состоится прямо в день рождения Томской филармонии, даст старт празднованию 80-летнего юбилея филармонии и Томского академического симфонического оркестра.

Томский академический симфонический оркестр Фото: из архива пресс-службы Томской филармонии

В программу вечера войдут произведения эпохи романтизма, в частности, концерт для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса Брамса. Это единственный скрипичный концерт композитора — сам композитор был пианистом, поэтому работе над сольной партией консультировался со своим другом, скрипачом-виртуозом Йозефом Иоахимом. Ему же автор в итоге посвятил этот сложнейший концерт. Финал произведения имеет ярко выраженный цыганско-венгерский колорит — это реверанс Брамса другу, имевшему венгерские корни и любившему такую музыку. Несмотря на то, что после премьеры сочинение критиковали за сложность, сегодня оно входит в «большую четверку» немецких скрипичных концертов.

Также в этот вечер прозвучит «Вагнеровская» симфония № 3 Антона Брукнера — еще одно удивительное произведение для скрипки. В первую версию симфонии Брукнер включил огромное количество цитат из произведений своего обожаемого кумира — композитора Рихарда Вагнера. Но под влиянием критики и из-за многочисленных переделок, которые страдавший манией совершенства и обсессивно-компульсивным расстройством Брукнер устраивал до конца жизни, почти все цитаты из симфонии исчезли. Сейчас первый ее вариант называют «диким», всего существует три официальных версии редакции и шесть — промежуточных.

«Символично, что Первый филармонический фестиваль мы открываем сложнейшими сочинениями Брамса и Брукнера. Это классика, которая требует огромной отдачи от оркестра и сотворчества со стороны зала. Мы рады, что в этот вечер с нашим коллективом под управлением Игоря Берендеева выступит Гайк Казазян — музыкант с уникальным исполнительским почерком», — отмечает директор Томской филармонии, кандидат искусствоведения Наталия Чабовская.



Полная программа и состав участников Первого филармонического фестиваля в Томске уточняются, следите за анонсами.

