18+
18+
РЕКЛАМА

Фотохроника: как сейчас выглядит сквер Памяти жертв политических репрессий в Томске

Город, Памятники, Томские новости, интересные новости Томска памятники снос демонтаж Мемориал Фотохроника: как сейчас выглядит сквер Памяти жертв политических репрессий в Томске

Сегодня, 19 апреля, в Томске продолжаются работы в Сквере памяти у Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

С территории вывезли малые архитектурные формы, Мемориал жертвам большевистского террора «Камень скорби» и памятные знаки репрессированным народам. Сквер окружили забором, вдоль склона установили ограждающие конструкции.

Напомним, по сообщению пресс-службы администрации города, причиной стала «вероятность обрушения гаража», который расположен на склоне оврага в районе остановки «Площадь Ново-Соборная» со стороны ТУСУРа. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

