Фотохроника: как сейчас выглядит сквер Памяти жертв политических репрессий в Томске

19 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 19 апреля, в Томске продолжаются работы в Сквере памяти у Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

С территории вывезли малые архитектурные формы, Мемориал жертвам большевистского террора «Камень скорби» и памятные знаки репрессированным народам. Сквер окружили забором, вдоль склона установили ограждающие конструкции.

Напомним, по сообщению пресс-службы администрации города, причиной стала «вероятность обрушения гаража», который расположен на склоне оврага в районе остановки «Площадь Ново-Соборная» со стороны ТУСУРа. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

