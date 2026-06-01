Утвержден состав Правительства Томской области

Сегодня, 1 июня, губернатор Томской области утвердил заместителей председателя регионального Правительства Алексея Кондратьева. Он же представил кандидатуры своих замов.

Как уточняют в пресс-службе Правительства, заместителем по социальной политике назначена Светлана Грузных. Василий Потёмкин стал замом по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям. Заместителем по транспорту, дорожной деятельности и связи стал Сергей Прудиус. Михаил Ратнер назначен замом по агропромышленной политике и природопользованию, Анатолий Рожков — по территориальному развитию, а Михаил Сергейчик — по экономике.

В должности заместителей губернатора продолжают работу Людмила Огородова, Наталия Киселева, Степан Михайлов, Игорь Толстоносов, Максим Филиппов, Николай Слепнев (который также продолжит руководство представительством Томской области при Правительстве РФ).

Ольга Крылова с сегодняшнего дня назначена на должность заместителя губернатора по управлению делами (в связи с переименованием должности управляющего делами Администрации Томской области — начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения).

Исполнение обязанностей заместителя губернатора — начальника департамента финансов глава региона по-прежнему возложил на Юлию Фролову.

