Томичей приглашают на детскую ярмарку в старинный книжный магазин

26 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 30 мая, в томском магазине-музее «Пётр Макушин» пройдет Детская ярмарка, где свои работы представят юные мастера. Горожане смогут купить игрушки, украшения и другие вещи, сделанные детьми своими руками.

Как сообщают организаторы, главная цель ярмарки — не только поддержка детского творчества, но и развитие финансовой грамотности у детей. Здесь ребята сами представляют и продают свои работы, учатся общаться с покупателями и получают первый опыт участия в настоящем маркете.

В Томске ярмарка проходит уже третий год. Ранее ее организовывали на площадке Первого музея славянской мифологии — зимой, во время Медвежьего фестиваля, и летом. В этом году летнюю ярмарку решили провести в пространстве магазина-музея «Пётр Макушин» при поддержке руководителя проекта «Зелёная лошадь» Елены Зелениной.

Кроме ярмарки гостей ждет презентация книги «Потапыч» от томской предпринимательницы Кристины Бенгали — создательницы ростовых кукол «Потапыч». Она расскажет о своей детской мечте и о том, как любимое дело выросло в большой проект.

Организаторы обещают уютную атмосферу среди книг, винила и исторических интерьеров старинного книжного.

Детская ярмарка пройдет 30 мая с 12:00 до 14:00 по адресу: пер. Батенькова, 5. Вход свободный.

