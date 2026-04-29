Ввод лесозаготовительного комплекса в Томской области перенесен на 2028 год, проект подорожал до 1,5 млрд рублей

29 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Лес-Экспорт» намерено в четвертом квартале 2028 года завершить инвестиционный проект по созданию лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесов в Александровском и Каргасокском районах, а также предприятия по комплексной переработке в селе Красный Яр Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Михаила Ратнера.

По его данным, проект предполагает создание производства по выпуску, в частности, 222,5 тыс. кубометров пиломатериалов в год, 55 тыс. поддонов, 22,2 тыс. пеллет, 182,5 тыс. кубометров технологической щепы. Общий объем запланированных инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей.

«В настоящее время проект находится в инвестиционно-эксплуатационной стадии, капитальные вложения составляют 1 млрд рублей. В рамках проекта выполнены основные мероприятия по созданию лесозаготовительной инфраструктуры, по приобретению лесозаготовительной техники, лесоперерабатывающего оборудования. На производственной площадке в селе Красный Яр Кривошеинского района выполнены основные работы по созданию лесоперерабатывающей инфраструктуры», — сообщил Ратнер.

На 2026–2028 годы запланированы работы по приобретению и вводу в эксплуатацию техники, оборудования, строительству производственной площадки для производства пеллет, складов для сырья и готовой продукции, созданию производственной и обслуживающей инфраструктуры.

По словам замгубернатора, «Лес-Экспорт» по итогам 2025 года произвел 8 тыс. кубометров пиломатериалов. Реализация готовой продукции в основном осуществляется в страны ближнего зарубежья. Однако из-за санкционного давления компания испытывает сложности со сбытом продукции, как и другие лесопромышленные предприятия региона. «В настоящее время, в связи с данными негативными факторами, в реализации проекта ООО „Лес-Экспорт“ наблюдается отставание по приобретению и вводу в эксплуатацию техники, оборудования. (...) С целью финансовой стабилизации, а также устранения отставания по срокам реализации проекта руководством ООО „Лес-Экспорт“ активно ведутся переговоры по поставке готовой продукции, а также поиск новых партнеров», — резюмировал Ратнер.

Как сообщалось, проект ООО «Лес-Экспорт» в области освоения лесов в Томской области был включен в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга в 2020 году. Тогда сообщалось об объеме инвестиций в размере 1 млрд рублей и планах реализовать проект к 2024 году. О ходе реализации не сообщалось.

ООО «Лес-Экспорт» зарегистрировано в селе Красный Яр Кривошеинского района в 2006 году. Основной вид деятельности компании — распиловка и строгание древесины. Совладельцами компании являются Олег Капризов (34%), которому также принадлежит ООО «Сибирская многоотраслевая строительная компания» (Новокузнецк), гендиректор Вячеслав Сотников (33%) и Евгений Савицкий (33%), оба владеющие по 25% в ООО «Пищекомбинат «Красный Яр».

По итогам 2025 года «Лес-Экспорт» получил 198,4 млн рублей чистого убытка (рост в 3,2 раза по сравнению с 2024 годом) при выручке 386,2 млн рублей (снижение в 2,2 раза).

