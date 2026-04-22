18+
18+
РЕКЛАМА

Вода в Томи в Томске продолжает убывать, две дороги все еще перекрыты

Вода в Томи в Томске продолжает убывать, две дороги все еще перекрыты

За прошедшие сутки в Томске зафиксировано снижение уровня воды в Томи на 42 см. Голова ледохода на Оби находится в Шегарском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уровень воды в Ушайке в районе ул. Лермонтова в Томске снизился на 50 см, на Степановке вырос на 10. Река Бурундук в СТ «Тимирязевец» отступила, а на Басандайке в Аникино изменений уровня воды нет. Как уточняет мэр Томска Дмитрий Махиня, две дороги — под Коммунальным мостом и ул. Береговая в Эуште — по-прежнему перекрыты.

На одном из участков дороги к деревне Кулманы Шегарского района зафиксировали перелив. Транспортная доступность остаётся через карьер и по старой дороге на Половинку. Между тем, уровень воды в Оби в районе моста снижается, однако критические отметки все так же превышены в Кривошеинском районе.

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов. 12 апреля голова ледохода покинула пределы Томска.

Ранее в Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом, так как к ней подошла вода. Также закрыли для движения улицу Береговую в Эуште.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
