Улицу Береговую перекрыли в томской Эуште

Улицу Береговую перекрыли в томской Эуште

Сегодня, 12 апреля, в Томске на время паводка перекрыли движение по улице Береговая в деревне Эушта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрутный автобус и личный автотранспорт могут проехать по объездному пути.

«На данный момент подтопленных домовладений в деревне нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет восстановлено, как только вода спадет. Проверка состояния дороги будет проводиться ежедневно.

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов.

