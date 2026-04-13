18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске дорога под Коммунальным мостом пострадала при паводке

В Томске размыло ранее перекрытую дорогу под Коммунальным мостом, ведущую в садовое товарищество «Нерудник».

По словам очевидцев, река снесла плиты, формирующие дорожное полотно. Однако на сегодняшний день уровень воды здесь сильно снизился.

— По сути, сейчас мы наблюдаем последствия перелива, — рассказывают очевидцы.

Напомним, ранее в Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом, так как к ней подошла вода. Также закрыли для движения улицу Береговую в Эуште.

Дорогу под Коммунальным мостом ранее также размывало в 2024 году.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию по следам профессора Вейнберга

25 марта 2026
Томские новости

Томские ученые нашли способ улучшить литиевые мишени для импульсных ионных ускорителей

1 апреля 2026
Томские новости

Власти рассчитывают на возобновление рейсов из Томска в Кедровый в апреле

18 марта 2026
Томские новости

Томские ученые научились быстро «зажигать» керамику

17 марта 2026
Бизнес

С чего начинается нефть:
геологи Томского филиала Сибирской Сервисной Компании — о поисках, открытиях и рекордах

6 апреля 2026
Томские новости

В Томске открылась выставка поэзии и коллажа «Вслух глазами»: фоторепортаж

30 марта 2026
Томские новости

В Томске откроется выставка о языке деревянного зодчества с кокошниками и мастер-классами

30 марта 2026
Мобильный интернет

Шесть способов перезапустить себя, пока тает снег

23 марта 2026
Томские новости

В Томске запускают телефонные линии по уборке снега

26 марта 2026