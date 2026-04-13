В Томске дорога под Коммунальным мостом пострадала при паводке

13 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске размыло ранее перекрытую дорогу под Коммунальным мостом, ведущую в садовое товарищество «Нерудник».

По словам очевидцев, река снесла плиты, формирующие дорожное полотно. Однако на сегодняшний день уровень воды здесь сильно снизился.

— По сути, сейчас мы наблюдаем последствия перелива, — рассказывают очевидцы.

Напомним, ранее в Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом, так как к ней подошла вода. Также закрыли для движения улицу Береговую в Эуште.

Дорогу под Коммунальным мостом ранее также размывало в 2024 году.

Фото: Савелий Петрушев

