Томский пресс-центр РИА Томск закрылся

Сегодня, 20 мая, после 15 лет работы прекратил свое существование пресс-центр РИА Томск, сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что сама площадка не исчезает, однако, «привычного общения СМИ и респондентов в офлайн-формате больше не будет». Одной из ключевых причин закрытия пресс-центра называют потерю его актуальности как площадки для общения СМИ и ньюсмейкеров. Само агентство продолжит работу.

Пресс-центр РИА Томск (тогда еще РИА Новости Томск) был открыт в феврале 2011 года. Торжественную церемонию тогда провели губернатор Томской области Виктор Кресс, гендиректор РИА Новости Николай Бирюков и мэр Николай Николайчук. За время существования пресс-центра в нем прошли встречи с представителями различных государственных структур, органов власти, а также медийными персонами. В их числе губернатор Сергей Жвачкин, мэр Иван Кляйн и Дмитрий Махиня, ректоры томских вузов Эдуард Галажинский, Петр Чубик и Виктор Власов. В стенах пресс-центра с журналистами встречались экс-министр финансов России Алексей Кудрин, главный российский Дед Мороз, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, а также руководители крупнейших томских предприятий — от «Томскнефти» до «Томскнефтехима».

Ранее, в 2004 году в Томске открылся пресс-центр агентства «Интерфакс-Сибирь». Он просуществовал до 2019 года. Сам офис продолжает работать без пресс-центра и сегодня.

Фото: Ася Вострикова

Фото: Вероника Белецкая

