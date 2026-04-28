Новые переливы появились появились на дорогах Томской области

28 апреля 2026

В Томской области в связи с поднятием уровня воды в реках зафиксированы переливы автомобильных дорог в Томском, Асиновском и Зырянском районах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в Томском районе из-за перелива ограничено движение транспорта на 4-м километре дороги Турунтаево — Перовка — Новоархангельское. Объезд возможен через трассы Томск — Мариинск и Камаевка — Асино — Первомайское.

Выход воды на проезжую часть зафиксирован на подъездах к деревням Романовка и Конинино. Проезд транспорта открыт, установлены сигнальные вехи.

С прошедших выходных сохраняется подтопление дороги Томск — Мирный — Межениновка между деревнями Малое и Большое Протопопово. Проезд открыт.

На юго-востоке региона переливы образовались на дорогах Большой Кордон ‑ Гарь (42-й км) в Асиновском районе и Зырянское — Громышевка (29-й км) в Зырянском районе. Проезд транспорта открыт.

Кроме того, переливы сохраняются в Кривошеинском районе на участке Иштан — Никольское автомобильной дороги Володино — Красный Яр и на участке 303 ‑ 306 км дороги Томск — Каргала — Колпашево (подъезд к переправам). Движение транспорта на затопленных участках закрыто.

