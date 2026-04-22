Анна Кокотова проведет лекцию и мастер-класс по коллажу в Томске 24–25 апреля

В пятницу, 24 апреля, в томском Кабинете Пушкинского пройдет лекция красноярской художницы Анны Кокотовой, посвященная технике коллажа. Томичей познакомят с работами автора, расскажут о персональных выставках и внутренней жизни низовых творческих инициатив.

Как уточняют организаторы, художница занимается коллажем более пяти лет. Ее работы стали частью нескольких групповых выставок, а личная практика переросла в кураторский проект «Женский коллажный клуб». На встрече Анна расскажет, как он устроен: почему пространство, свободное от критики и оценки, становится катализатором творческого роста.

Художница представит слушателям работы участниц клуба, расскажет про персональные выставки и проекты, которые стали естественным переходом от коллажных проб к собственной практике.

Лекция пройдет в пятницу, 24 апреля, в 18.30 в в Научной библиотеке ТГУ (пр. Ленина, 34а, пятый этаж). Вход свободный, по предварительной регистрации.

А 25 апреля Анна проведет мастер-класс «Коллаж и фотомонтаж. От истории к практике». Мероприятие начнётся с краткого обзора ключевых фигур, повлиявших на развитие техники, и демонстрации работ дадаистов, активно использовавших фотомонтаж. Затем внимание будет уделено конструктивистским произведениям, где коллаж и фотомонтаж служили инструментами эстетики и визуальной пропаганды. На примерах художница покажет базовые приёмы работы с изображением: масштабирование, фрагментацию, внедрение типографики и текста в визуальный ряд.

После теории участники выберут общую тему для своих коллажей — предложенную художницей или созвучную контексту встречи — и перейдут к самостоятельной работе. Мастер-класс завершится совместным просмотром работ: 15–20 минут будет посвящено обсуждению, обмену впечатлениями и анализу того, как одна и та же тема раскрывается через разные подходы.

Все материалы для коллажей предоставляются. При желании можно взять старые журналы, фотографии и личные художественные инструменты.

Мастер-класс пройдет в субботу, 25 апреля, в 12.00 в в Научной библиотеке ТГУ (пр. Ленина, 34а, пятый этаж). Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

16+

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

