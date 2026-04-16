Правительство РФ вновь установило экспериментальный правовой режим по беспилотникам в Томской области

16 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) установлен в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на постановление правительства РФ, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Целями установления экспериментального правового режима являются формирование по результатам реализации ЭПР новых видов и форм экономической деятельности, способов осуществления экономической деятельности; расширение состава, повышение качества или доступности товаров, работ и услуг; обеспечение развития науки и социальной сферы; привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций и далее.

ЭПР устанавливается сроком на три года. В числе показателей, в соответствии с которыми проводится оценка эффективности и результативности ЭПР, в частности, количество полетов БАС (не менее 1,5 тыс. за три года); количество предприятий — пользователей услуг (не менее 70); количество БАС, допущенных к эксплуатации в рамках ЭПР (не менее 13); количество подготовленных специалистов по эксплуатации БАС (не менее 290).

Как сообщалось, впервые ЭПР в сфере цифровых и технологических инноваций, связанных с эксплуатацией БАС, был принят в Томской области в 2022 году. В апреле 2025 года Минэкономразвития РФ разместило на своем сайте отчет об использовании ЭПР в регионе. Так, за три года из 56 запланированных полетов было совершено 7. Из пяти рабочих мест было создано два. Но вместо девяти запланированных было подготовлено 17 специалистов по эксплуатации БАС. В связи с недостижением плановых показателей ЭПР в Минэкономразвития приняли решение о нецелесообразности дальнейшей реализации режима в регионе.

Сообщалось также, что перед этим, в феврале 2025 года, Томская область официально запустила учрежденный регионом в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» научно-производственный центр беспилотных авиасистем («НПЦ БАС»). Этот центр стал первым подобным за Уралом. Новый центр занимается разработкой, прототипированием, макетированием и изготовлением серии деталей, обратным инжинирингом. На площадке в Томске также разместился авиационный учебный центр, позволяющий подготавливать до 500 специалистов в год в области БАС, ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов. Общий объем инвестиций в создании НПЦ составил 2,2 млрд рублей.

Летом 2025 года «НПЦ БАС» обратился к властям с просьбой продлить действие ЭПР в Томской области, предложив, в частности, возложить организацию работы системы на АНО «НПЦ БАС» вместо администрации региона.

