Правительство РФ вновь установило экспериментальный правовой режим по беспилотникам в Томской области

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) установлен в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на постановление правительства РФ, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Целями установления экспериментального правового режима являются формирование по результатам реализации ЭПР новых видов и форм экономической деятельности, способов осуществления экономической деятельности; расширение состава, повышение качества или доступности товаров, работ и услуг; обеспечение развития науки и социальной сферы; привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций и далее.

ЭПР устанавливается сроком на три года. В числе показателей, в соответствии с которыми проводится оценка эффективности и результативности ЭПР, в частности, количество полетов БАС (не менее 1,5 тыс. за три года); количество предприятий — пользователей услуг (не менее 70); количество БАС, допущенных к эксплуатации в рамках ЭПР (не менее 13); количество подготовленных специалистов по эксплуатации БАС (не менее 290).

Как сообщалось, впервые ЭПР в сфере цифровых и технологических инноваций, связанных с эксплуатацией БАС, был принят в Томской области в 2022 году. В апреле 2025 года Минэкономразвития РФ разместило на своем сайте отчет об использовании ЭПР в регионе. Так, за три года из 56 запланированных полетов было совершено 7. Из пяти рабочих мест было создано два. Но вместо девяти запланированных было подготовлено 17 специалистов по эксплуатации БАС. В связи с недостижением плановых показателей ЭПР в Минэкономразвития приняли решение о нецелесообразности дальнейшей реализации режима в регионе.

Сообщалось также, что перед этим, в феврале 2025 года, Томская область официально запустила учрежденный регионом в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» научно-производственный центр беспилотных авиасистем («НПЦ БАС»). Этот центр стал первым подобным за Уралом. Новый центр занимается разработкой, прототипированием, макетированием и изготовлением серии деталей, обратным инжинирингом. На площадке в Томске также разместился авиационный учебный центр, позволяющий подготавливать до 500 специалистов в год в области БАС, ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов. Общий объем инвестиций в создании НПЦ составил 2,2 млрд рублей.

Летом 2025 года «НПЦ БАС» обратился к властям с просьбой продлить действие ЭПР в Томской области, предложив, в частности, возложить организацию работы системы на АНО «НПЦ БАС» вместо администрации региона.

Что готовит «Кабинет Пушкинского» в Томске в 2026 году: лекции, выставки и лаборатории

18 марта 2026
Томские новости

В 2025 году из-за суррогатного алкоголя умерло 115 томичей

9 апреля 2026
Томские новости

«Томское пиво» в 2025г увеличило чистую прибыль на 13%, выручку — на 2%

5 апреля 2026
Томские новости

Военный суд приговорил томского подростка к 6,5 годам колонии за госизмену и попытку теракта на желдороге

15 апреля 2026
Томские новости

Новая выставка «Кодарский уран» откроется в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

27 марта 2026
Томские новости

В Томске открылась выставка поэзии и коллажа «Вслух глазами»: фоторепортаж

30 марта 2026
Томские новости

Власти рассчитывают на возобновление рейсов из Томска в Кедровый в апреле

18 марта 2026
Томские новости

Жители домов на 11 улица Советского района Томска останутся без воды в понедельник

10 апреля 2026
Томские новости

Коллекционеры Сибири съедутся в Томск на антикварный маркет

14 апреля 2026