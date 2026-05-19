В Северске приступают к заливке бетона в основание турбоагрегата реактора БРЕСТ-ОД-300

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2026 // Фото: shk.tvel.ru

В Северске завершили подготовку к одному из ключевых этапов строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) IV поколения — бетонированию виброизолированного фундамента турбины и генератора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.

Как уточняют в пресс-службе СХК, конструкцию основания выполнят с применением 36 пружинных элементов, чтобы уменьшить вибрационную нагрузку от работающего турбоагрегата на фундаментные колонны и смежное технологическое оборудование.

Бетонирование фундамента реактора будет проведено в три этапа. Общий объем бетона различных классов — от тяжелого до мелкозернистого — составит более 620 кубометров, количество арматурных изделий и закладных деталей превышает 100 тонн. Перед началом монтажа турбоагрегата конструкция будет несколько месяцев находиться в покое для набора необходимой прочности. Для контроля возможной осадки фундамента в процессе эксплуатации в конструкцию установят специальные закладные изделия — осадочные марки.

Турбина и генератор для реактора БРЕСТ-ОД-300 произведены российским предприятием и доставлены на площадку Сибирского химического комбината в конце 2025 года. Турбоагрегат предназначен для преобразования энергии водяного пара, вырабатываемого парогенераторами реакторной установки, в электрическую энергию. Проектная мощность оборудования составляет 300 МВт.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного ядерно-энергетического комплекса — стартовал в 2011 году. Он предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск состоялся в конце 2024 года), АЭС с реактором БРЕСТ-300 (строительство начато в 2021 году, запуск — 2026 год) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (строительство предполагается начать в 2025–2026 годах, ввод запланирован после 2029 года).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».