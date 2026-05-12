Томская область намерена привлечь кредитные линии на 5 млрд рублей

12 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Департамент финансов администрации Томской области объявил аукционы по привлечению возобновляемых кредитных линий суммарно на 5 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Всего объявлено шесть аукционов: четыре по привлечению кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая и два — по 500 млн рублей. Все линии привлекаются сроком на 730 дней.

Размер максимальной процентной ставки варьируется от 16,73% до 17,02% в зависимости от размера кредитной линии.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 18–25 мая. Итоги планируется подвести 19–26 мая.

Доходы бюджета Томской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 127,75 млрд рублей, расходы — 127,92 млрд рублей, дефицит составляет 170,3 млн рублей, или 0,13% от расходов.

Госдолг Томской области на 1 мая составил 58,68 млрд рублей, в том числе 32,28 млрд рублей пришлось на бюджетные кредиты, 24,9 млрд рублей — на ценные бумаги, 3,5 млрд рублей — на банковские кредиты.

