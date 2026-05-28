«Воображение памяти»: томских подростков приглашают на художественную лабораторию по созданию зинов

Сибирский филиал Пушкинского музея запускает в Томске третью лабораторию «Воображение памяти», в рамках которой подростки смогут познакомиться с формой зина и попробовать создать собственный мини-журнал.

Лаборатория сосредоточится на теме памяти: участники изучат, как из прошлого рождается настоящее, и смогут поразмышлять о будущем.

— Принято считать, что в большинстве случаев зин (малотиражный любительский журнал) знакомит читателя с мимолетными впечатлениями его создателя. Однако современные зины все чаще становятся поводом для разговора на более серьезные темы. Среди них важное место занимает тема памяти: мы чувствуем в ней и хрупкость, и потенциал быть надежной опорой и ориентиром. Зин, посвященный тематике памяти, становится исследовательским инструментом, при помощи которого автор познает мир и себя в нем, — поясняют организаторы.

Подростковая лаборатория «Томский хронотоп» от Сибирского филиала Пушкинского музея, 2025 год.
Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

В ходе занятий подростки будут работать с историческими источниками, анализировать следы прошлого в современности и использовать фотографию как основной медиум. Участники освоят простейшие приёмы раскадровки, монтажа и композиции, а также работу с текстом, создавая художественные проекты с фокусом на микроисторию.

Результатом станут собственные зины участников, которые одновременно отражают личную рефлексию и могут служить ценными свидетельствами современности.

Лабораторию проведут специалисты в области книжной культуры:

К участию приглашаются молодые люди в возрасте 14–18 лет. Заявки принимаются до 5 июня включительно по ссылке.

Напомним, это не первая лаборатория Сибирского филиала Пушкинского музея, посвящённая зинам. В прошлом году здесь проходил «Томский хронотоп» — проект для подростков 14–18 лет, участники которого исследовали городскую среду, сопоставляли историю и современность Томска и фиксировали свои наблюдения в форме авторских зинов.

