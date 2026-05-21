«Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию соревнований роботов в Томске

21 мая 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjcnH1pv.

«Ростелеком» выступил техническим партнером Открытого Российского чемпионата по робототехнике и искусственному интеллекту «РобоКап Россия 2026», организовав прямую трансляцию мероприятия в социальных сетях.

Соревнования прошли в школе «Интеграция» в микрорайоне Южные ворота при поддержке Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и региональной администрации.

Провайдер обеспечил выделенный интернет-канал с пропускной способностью 700 Мбит/с для онлайн-трансляции мероприятия в ВК-аккаунте ТУСУР. Благодаря этому все желающие смогли стать зрителями и увидеть изобретения 400 школьников и студентов из 16 регионов России и Белоруси — роботов, реагирующих на дорожные знаки и сигналы светофора, спасателей, находящих и доставляющих в безопасное место пострадавших, мобильных и человекоподобных роботов, играющих в футбол.

«Приятно, что такое значимое и инновационное событие проходит именно в Томске. В качестве технического партнёра и провайдера мы обеспечили надёжную связь и поддержку трансляции, чтобы как можно больше людей смогли наблюдать за соревнованиями, вдохновляться достижениями в области робототехники и искусственного интеллекта и развивать интерес к современным технологиям», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

«За 10 лет проведения чемпионата в Томске мы видели, как к нам присоединялись новые команды, города и страны. Молодые энтузиасты, изобретатели по результатам финалов представляют нашу страну на международных соревнованиях. За эти годы у нас появилось много выпускников-робототехников, многие поступили в ведущие университеты страны, в ТУСУР, стали специалистами, успешно работают в высокотехнологичных компаниях и очень востребованы на рынке», — подчеркнул ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

«РобоКап» — международный проект, популяризирующий искусственный интеллект, робототехнику и смежные области. Двадцать команд-победителей российского этапа соревнований получили возможность представлять страну на чемпионате стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдёт осенью 2026 года в Китае.

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».