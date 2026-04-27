Новый корпус НИИ кардиологии в Томске начнут строить в 2027-2028 годах

Минобрнауки РФ профинансирует строительство нового корпуса НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы министерства Айрата Гатиятова.

«Мы сумели в ближайший 4-летний бюджет заложить полностью средства на строительство нового корпуса НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Я считаю, и мы уверены, что в этом году начнем проектирование. И в конце следующего года, может быть, в начале 2028 года уже выйдем на строительную площадку», — сказал Гатиятов.

В пресс-службе Томского НИМЦ «Интерфаксу» уточнили, что стоимость строительства нового корпуса составляет порядка 7 млрд рублей.

