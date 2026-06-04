В Томске установили светофор на пересечении Учебной и Московского тракта
4 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Новый светофорный объект на пересечении улицы Учебная и Московского тракта заработает в штатном режиме в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии.
— Необходимость в установке светофора назрела давно. И Московский тракт, и ул. Учебная очень оживленные. Пешеходы часто перебегали дорогу в неположенном месте, что создает реальную угрозу как для них самих, так и для водителей, — сказал заместитель мэра-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.
По его словам, новый объект позволяет разделить потоки и повысить безопасность на этом участке.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».