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В Томске установили светофор на пересечении Учебной и Московского тракта

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Новый светофорный объект на пересечении улицы Учебная и Московского тракта заработает в штатном режиме в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии.

— Необходимость в установке светофора назрела давно. И Московский тракт, и ул. Учебная очень оживленные. Пешеходы часто перебегали дорогу в неположенном месте, что создает реальную угрозу как для них самих, так и для водителей, — сказал заместитель мэра-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.

По его словам, новый объект позволяет разделить потоки и повысить безопасность на этом участке.

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